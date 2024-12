Os cinco melhores jogos PS5 lançados em 2024

30 anos de excelência em jogos

A Sony comemorou o 30º aniversário do seu PlayStation em grande estilo. Este foi mais um grande ano para eles no departamento de jogos, já que os fãs puderam ver alguns dos melhores títulos exclusivos, mostrando o potencial do console PS5.

Esses jogos não foram amados apenas pelos fãs, mas também pela crítica. Astro Bot, jogo exclusivo do PS5, ganhou até o prêmio de “Jogo do Ano 2024”. Vamos dar uma olhada em nossa lista dos melhores jogos PS5 de 2024.

5. Silent Hill 2 Remake (PS5, PC)

Silent Hill 2 remake Um dos melhores remakes de todos os tempos. Uma experiência incrível. Eu recomendo fortemente este jogo se você tiver algum interesse em jogos de sobrevivência/terror psicológico. pic.twitter.com/L4ARQxAmr3 -MBG (@xMBGx) 28 de dezembro de 2024

Esta franquia de terror sempre foi a favorita dos fãs e a Sony realmente fez justiça ao dar aos fãs um dos melhores remakes na categoria de terror. Palavras não são suficientes para descrever a experiência que este remake proporcionou.

No estilo Homelander, “Tudo estava perfeito”. A melhor parte foi a atuação de Luke Robert, que interpretou James Sunderland em Silent Hill 2 Remake. Este foi de longe o melhor desempenho em 2024, sem dúvida.

Os fãs podem jogar este jogo no PS5 e no PC. Esta versão melhorada traz o clássico do terror para uma nova geração, melhorando a jogabilidade enquanto mantém a história assustadora do jogo. É mais orientado para a ação e mantém a profundidade emocional e a complexidade psicológica que caracterizaram o original.

4. Final Fantasy VII Renascimento (PS5)

A série Final Fantasy sempre foi exclusiva do Sony Playstation e esta nova versão da trilogia foi simplesmente sensacional. Não há dúvida de que este foi um dos melhores jogos PS5 lançados este ano. Inclusive foi indicado ao “GOTY 2024” e ainda ganhou o prêmio de Melhor Trilha Sonora e Música.

Este jogo também foi muito bem feito, porém alguns outros jogos foram muito melhores que este. É por isso que colocamos Final Fantasy VII Rebirth em quarto lugar nesta lista. Além disso, este jogo chegará ao PC no próximo ano.

3. Helldivers 2 (PS5, PC)

Este foi o jogo surpresa para mim nesta lista dos melhores jogos PS5. Este foi o jogo de serviço ao vivo da Sony e normalmente não gosto deles. No entanto, este foi diferente e realmente se saiu muito bem e se tornou um dos jogos mais vendidos da Sony.

Ele combina ação frenética no estilo arcade com um ciclo de jogo cooperativo que é viciante e divertido. Atualizações regulares mantêm viva e intrigante a guerra pela independência na Super Terra. Por que coloquei isso no topo do Final Fantasy? Porque isso é muito bom e me diverti mais jogando com meus amigos online.

Não estou dizendo que Final Fantasy VII Rebirth foi chato, mas foi simplesmente melhor do que aquele IP nesse departamento. Ele ainda ganhou “Melhor Jogo Multijogador de 2024” e “Melhor Jogo em Progresso” no Game Awards 2024.

2. Astrobô (PS5)

Um dos jogos PS5 mais criativos e inovadores que joguei este ano. Embora Astro Bot tenha vencido o Jogo do Ano de 2024, ele ocupa o segundo lugar para mim na lista dos melhores jogos de PS5.

A equipe Asobi realmente fez maravilhas com este título exclusivo do PS5, tornando-o um clássico instantâneo para jogadores de todas as idades. Esta foi provavelmente a razão pela qual ele ganhou o GOTY 2024.

Este jogo consiste em descobrir coisas divertidas e homenagear a história do PlayStation. Cada nível é um playground animado e imaginativo repleto de referências para agradar os fãs.

1. Mito Negro Wukong (PS5, PC)

É um crime que este jogo não tenha ganhado o Jogo do Ano 2024. Primeiro IP e chefe da Game Science, eles realmente deram tudo de si. Embora este jogo tenha tido alguns problemas, no geral foi o melhor jogo PS5 de 2024.

Em breve, os proprietários de Xbox também poderão jogar este jogo em seus consoles. Apesar de algumas dificuldades tecnológicas, este jogo oferece um sistema de luta divertido e graficamente excelente, estabelecendo um padrão elevado para RPGs de ação.

Este jogo também ganhou “Melhor Jogo de Ação” e “Player’s Voice 2024” no The Game Awards 2024. Os desenvolvedores asiáticos estão realmente fazendo todos os esforços e os fãs estão entusiasmados com os próximos títulos que serão lançados no próximo ano também.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.