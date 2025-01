Os cinco melhores jovens artistas da turnê ATP em 2024

Jack Draper e Alex Michelsen estavam entre os jovens com melhor desempenho em 2024.

Com a conclusão das Finais ATP Next Gen, os torneios de tênis do ano terminaram. Em janeiro, os fãs do tênis terão uma surpresa com o início do Aberto da Austrália de 2024. No entanto, antes disso, é hora de dar uma olhada nos jovens jogadores que emergiram como os melhores jogadores do circuito ATP em 2024.

5. Alex Michelsen

A estrela do tênis americana Alex Michelsen está pronta para ter um desempenho melhor em 2025. Jogando 60 partidas no tour em 2024, o jovem americano alcançou o 41º lugar, o melhor da carreira, em novembro. O jovem de 20 anos chegou à final de dois torneios ATP 250 este ano, Newport e Winston-Salem, mas perdeu várias vezes. Michelson também chegou às semifinais do ATP Next Gen Finals e acabou perdendo para Learner Tien.

4.João Fonseca

João Fonseca do Brasil comemora o match point da vitória na final contra Learner Tien dos EUA durante a final masculina no quinto dia do ATP Next Gen Finals apresentado pela PIF no King Abdullah Sports City em 22 de dezembro de 2024 em Jeddah, Arábia Saudita . (Foto de François Nel/Getty Images)

Apesar de ser o jogador com a classificação mais baixa do torneio, João Fonseca venceu a ATP Next Gen Final ao derrotar Learner Tien na final. Com a vitória, ele se tornou o segundo jogador mais jovem da história a vencer a final do ATP Next Gen. Jannik Sinner foi o jogador mais jovem a fazê-lo quando conquistou o título em 2019.

Depois de conquistar o título, ele disse: “Joguei uma final contra o Learner em juniores no US Open de 2023 e sei como ele pode jogar. Ele é um grande cara e um grande jogador, então eu sabia que seria difícil, mental e fisicamente. Mas eu consegui.

3. Giovanni Mpetshi Perricard

Giovanni Mpetshi Perricard atraiu a atenção do mundo do tênis com seu desempenho no Campeonato de Wimbledon de 2024. Ele chegou à quarta rodada do campeonato e acabou perdendo para Lorenzo Musetti.

Até maio, Perricard disputou principalmente torneios Challenger antes de vencer o Lyon Open, com vitórias louváveis ​​sobre Alexander Bublik e Lorenzo Sonego. Porém, sua melhor forma foi vista no Basel Open, onde registrou vitórias com Ben Shelton, Holger Rune, Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Ele também foi selecionado como o Jogador Mais Melhorado do Ano no 2024 ATP Awards.

2. Arturo Jr.

Artur Jr.

O tenista francês Arthur Fils teve um ano agitado. Fils, que ganhou uma atraente soma de US$ 2.174.206 em 2024, está atualmente em 20º lugar, o melhor de sua carreira. O primeiro título da temporada de Arthur Fils veio em Hamburgo, ao conquistar o título ATP 500 ao derrotar o alemão Alexander Zverev na final.

Mais tarde, ele venceu o Aberto de Tóquio, com vitórias sobre Ugo Humbert, Holger Rune, Ben Shelton, Matteo Berrettini e Taylor Fritz. O melhor desempenho do francês no Grand Slam aconteceu no Campeonato de Wimbledon, onde chegou à quarta rodada e acabou perdendo para o semifinalista Alex de Minaur.

1.Jack Draper

Jack Draper, da Grã-Bretanha, reage contra Tomas Machac, da República Tcheca, durante a partida da quarta rodada de simples masculino no oitavo dia do Aberto dos Estados Unidos de 2024, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em 2 de setembro de 2024, no bairro de Flushing, no bairro de Queens da cidade de Nova York. (Foto de Matthew Stockman/Getty Images)

Jack Draper teve um ano de destaque, com grandes vitórias sobre vários jogadores importantes. O número 1 britânico conquistou dois títulos de simples da ATP e também chegou às semifinais do US Open 2024. Além disso, está atualmente em 15º lugar, a melhor classificação de sua carreira.

O primeiro título da carreira de Draper veio em Stuttgart, antes do Campeonato de Wimbledon de 2024. Ele derrotou Matteo Berrettini, Frances Tiafoe e outros para ganhar seu primeiro título. Mais tarde, o britânico venceu o Aberto de Viena, onde surpreendeu nomes como Lorenzo Musetti, Tomas Machac, Karen Khachanov e outros no caminho para o título.

