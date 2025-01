Os cinco melhores tenistas que ficaram noivos em 2024 com Casper Ruud, Alex de Miñaur e mais

Alex de Minaur e Katie Boulter são o último casal de tênis a ficar noivos.

A estrela do tênis australiana Alex de Minaur e a britânica Katie Boulter se tornaram os últimos tenistas a anunciar seu noivado. Depois de um ano repleto de ação impressionante e resultados chocantes, os problemas no mundo do tênis diminuíram durante a entressafra.

Nesse período, muitos jogadores foram aproveitar as férias, enquanto alguns decidiram ficar em casa enquanto treinavam para o Aberto da Austrália. No entanto, algumas estrelas do tênis também compartilharam alguns momentos especiais com o mundo. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos cinco melhores tenistas que se comprometeram em 2024.

5. Marton Fucsovics e Nini Molnar

Marton Fucsovics pediu sua namorada Nini Molnar em casamento em Paris. O casal comemorou a ocasião com champanhe e um beijo ao lado da Torre Eiffel, e a modelo húngara também exibiu seu anel de diamante nas redes sociais. Ela legendou a postagem na mídia social: “Seu para sempre”.

4. Félix Augur Aliassime e Nina Ghaibi

O tenista canadense Felix Augur Aliassime pediu em casamento sua amada, Nina Ghaibi. Ele anunciou isso nas redes sociais na última semana de novembro, com a legenda do post: “Eu não poderia ter sonhado com uma vida melhor para sempre”. Pessoas como Coco Gauff, Donna Vekic, Hubert Hurkacz e outros também o parabenizaram no Instagram.

A estrela do tênis canadense conheceu Nina Ghaibi através da australiana Ajla Tomljanovic, que por acaso é sua prima. O casal está feliz junto desde março de 2019 e agora também está noivo.

3. Alexei Popyrin e Amy Pederick

Alexei Popyrin anunciou seu noivado com sua parceira Amy Pederick durante uma viagem fora de temporada para as Ilhas Maurício. Popyrin também acessou o Instagram e postou um post no qual ele pode ser visto ajoelhado e pedindo sua namorada em casamento. Ele legendou a postagem: “Para sempre com você”.

Os dois começaram a namorar em 2019, mas se conhecem desde a infância. A estrela do tênis australiana teve um ano de destaque, conquistando seu primeiro título do Masters 1000 no Canadá e derrotando Novak Djokovic na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos deste ano.

2. Alex de Minaur e Katie Boulter

Katie Boulter e Alex de Minaur acessaram o Instagram e anunciaram seu noivado. Eles também são o último casal a fazer um anúncio especial no mundo do tênis. Boulter compartilhou uma postagem em sua conta oficial do Instagram que dizia: “Temos guardado um pequeno segredo…”

Katie Boulter e Alex de Minaur tornaram seu relacionamento público em 2020 e vivem felizes desde então. As duas estrelas do tênis também passaram o Natal juntas e compartilharam fotos nas redes sociais. Porém, Alex de Minaur está de volta à Austrália e já começou a treinar para o primeiro Grand Slam da temporada.

1. Casper Ruud e Maria Galligan

O tenista norueguês Casper Ruud pediu sua namorada Maria Galligani em casamento e oficializou o noivado em novembro. O duas vezes vice-campeão de Roland Garros acessou as redes sociais e fez um post com a legenda: “Mal posso esperar para me casar com você”.

Casper Ruud e Maria Galligani tornaram público seu relacionamento em 2018 e desde então ela tem assistido a muitos de seus jogos nas arquibancadas. Ele também acompanhou o ex-número 2 do mundo ATP no Bastad Open, onde se juntou à lenda espanhola Rafael Nadal.

