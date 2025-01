Os cinco países com mais vencedores de títulos individuais masculinos na Era Aberta

Essas nações produziram vários jogadores importantes ao longo dos anos.

O Aberto da Austrália é o primeiro Grand Slam da temporada de tênis. Desde a Era Aberta, que começou em 1968, vários grandes nomes do esporte venceram este prestigiado torneio. Todos os anos, vários países de todo o mundo estão representados e, ao longo da sua história, o Grand Slam mais jovem viu vencedores de diferentes nações.

Aqui está uma olhada nos cinco países com mais vitórias no Aberto da Austrália no individual masculino na Era Aberta:

Países com mais campeões individuais masculinos no Aberto da Austrália

5. Austrália (6 títulos)

A Austrália teve 44 títulos do Aberto da Austrália na era amadora, mas só conquistou seis na Era Aberta até agora. O primeiro australiano a vencer o torneio na Era Aberta foi o lendário Rod Laver. Venceu o espanhol Andrés Gimeno na final. A Austrália conquistou três títulos consecutivos entre 1971 e 1973: Ken Rosewall venceu duas vezes consecutivas e John Newcombe conquistou o título em 1973.

Newcombe venceu novamente em 1975. O último australiano a vencer o Open no individual masculino foi Mark Edmondson, que venceu em 1976.

4. Suécia (6 títulos)

A Suécia teve sua trajetória de ouro no Aberto da Austrália ao conquistar o título cinco vezes consecutivas entre 1983 e 1988. Mats Wilander e Stefan Edberg foram os dois jogadores que trouxeram glória ao seu país. Mats Wilander foi o primeiro sueco a ganhar o título de simples do Aberto da Austrália em 1983. Ele derrotou o tchecoslovaco Ivan Lendl na final. Wilander também conquistou o título no ano seguinte.

Em 1985, o também sueco Stefan Edberg derrotou Mats Wilander na final. Edberg também venceu em 1987, enquanto Edberg conquistou seu terceiro título do Aberto da Austrália em 1988. Thomas Johansson é o único outro sueco a vencer o título do Aberto da Austrália. Ele ganhou em 2002.

3. Suíça (7 títulos)

Todos os títulos da Suíça foram conquistados por um homem, Roger Federer. Ele conquistou seu primeiro título do Aberto da Austrália em 2004, quando derrotou Marat Safin na final. O internacional suíço conquistou mais seis títulos ao longo dos anos. O último triunfo de Federer num Australian Slam aconteceu em 2018, quando derrotou o croata Marin Cilic num thriller de cinco sets.

2. Sérvia (10 títulos)

Tal como a Suíça, o crédito pelos 10 títulos do Open da Austrália da Sérvia também vai para um homem: Novak Djokovic. Ele ganhou o maior número de títulos do Aberto da Austrália da história, com 10 títulos conquistados. O sérvio conquistou seu primeiro título em 2008 ao derrotar Jo-Wilfried Tsonga na final. Djokovic venceu oito dos onze Abertos da Austrália realizados entre 2011 e 2021. Ele também detém o recorde de maior número de títulos consecutivos (três). A vitória mais recente de Djokovic no Aberto da Austrália ocorreu em 2023.

1. Estados Unidos da América (14 títulos)

O país com mais títulos individuais masculinos do Aberto da Austrália são os Estados Unidos da América. O primeiro americano a vencer o Australian Slam foi Arthur Ashe, que o venceu em 1970. Desde então, nove jogadores diferentes dos Estados Unidos venceram o torneio. Entre eles, Pete Sampras e Jim Courier venceram duas vezes cada.

Os quatro títulos conquistados por Andre Agassi fazem dele o jogador com mais títulos conquistados no Aberto da Austrália pelos Estados Unidos da América. Ele também é o último americano a vencer o Grand Slam australiano. O triunfo de Agassi em 2003 foi a última vez que um americano venceu o Grand Slam da Austrália.

