Os cinco principais incidentes que chocaram os esportes indianos em 2024

O ano de 2024 foi uma emocionante montanha-russa de ação esportiva!

O ano civil de 2024 foi emocionante para os fãs do esporte indiano, com atletas brilhando em diversas modalidades e deixando seus nomes gravados na história. Foi um ano importante, marcado pela grandeza dos Jogos Olímpicos realizados em agosto. O evento cativou a nação, com mais de um bilhão de espectadores ansiosos colados em suas telas, aplaudindo apaixonadamente enquanto as estrelas do esporte indiano exibiam suas habilidades no cenário mundial.

O desempenho sensacional de Manu Bhaker e o brilhantismo da seleção indiana de hóquei masculino contra a Grã-Bretanha nas quartas-de-final foram as marcas registradas dos Jogos de Paris, no que acabou sendo uma campanha decepcionante para a seleção indiana, com o país encerrando sua campanha sem uma medalha de ouro.

No entanto, a decepção dos Jogos foi ofuscada por uma onda de júbilo no críquete, o esporte mais querido do país. A Índia encerrou a seca de 13 anos ao conquistar o troféu da Copa do Mundo T20 em Barbados, proporcionando um momento de orgulho e celebração para milhões de fãs.

Na verdade, o ano de 2024 foi uma montanha-russa para o esporte indiano, cheia de triunfos, tristezas e momentos inesquecíveis. Embora tenha havido momentos de comemoração, muitos resultados não corresponderam às grandes esperanças depositadas pelos torcedores, deixando um sabor agridoce.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nos cinco principais incidentes que chocaram o esporte indiano em 2024.

5. Decepções com o tiro com arco nas Olimpíadas de Paris

Depois de um desempenho decente nas eliminatórias, a expectativa era que a equipe de tiro com arco encerrasse o longo draft e levasse para casa uma medalha. No entanto, esse não foi o caso. No confronto por equipes femininas, a integrante mais jovem Bhajan Kaur foi a única goleira consistente da Índia, com média de 9,33 pontos. Na partida das quartas de final contra a Holanda, após perder o primeiro set, a seleção indiana começou o segundo set em alta com 28 pontos (10, 10 e 8 de Deepika).

As arqueiras holandesas responderam com 26. No entanto, a seleção feminina indiana não conseguiu manter o ímpeto, já que Bhajan Kaur e Deepika Kumari acertaram 6, piorando as coisas para a Índia. A Índia acabou perdendo o segundo set por 49-54. Justamente quando parecia que a seleção feminina indiana poderia retornar, Ankita começou a série com um 4 e todas as esperanças para a seleção indiana foram destruídas.

A Índia não conseguiu se recuperar com o placar final de 6-0. A média de Ankita Bhakat foi 7,33 e a média de Deepika foi 8. Os dois decepcionaram o time, desperdiçando a oportunidade de conquistar uma medalha olímpica. No entanto, Kumari teve um desempenho inspirado no evento individual antes de cair nas quartas de final para o goleiro estrela da Coreia.

Dhiraj Bommadevara, depois de se destacar nas eliminatórias ao terminar em quarto lugar, ficou com o coração partido na competição individual, pois, apesar de marcar 10 no tie-break, acabou sendo eliminado em uma partida muito disputada e difícil.

A dupla Ankita Bhakat e Dhiraj Bommadevara não conseguiu conquistar uma medalha histórica no tiro com arco ao terminar em quarto lugar, perdendo para os americanos Casey Kaufhold e Brady Ellison na disputa pela medalha de bronze no evento de equipes mistas. Na semifinal, a dupla indiana enfrentou forte concorrência dos duas vezes finalistas olímpicos Siheye Lim e Wo Jin Kim, da Coreia. Apesar de ter conseguido uma vantagem inicial de 2 a 0, não conseguiu manter a liderança e perdeu a partida.

Portanto, foi um caso tão próximo e tão distante para todos os arqueiros indianos, que não conseguiram mostrar compostura nos momentos de nervosismo e terão que esperar pela primeira medalha olímpica da Índia no tiro com arco para continuar.

4. A polêmica decisão de Nishant Dev

Nishant Dev (créditos: BFI)

Nishant Dev perdeu a medalha nas Olimpíadas de Paris por uma margem estreita, sofrendo uma derrota dolorosa nas quartas-de-final, quando o boxeador indiano sofreu uma derrota por decisão dividida contra o mexicano Marco Verde Alvarez na categoria até 71kg.

Ele estava a apenas uma vitória de garantir à Índia outra medalha nas Olimpíadas de Paris. Dev venceu o primeiro round por 4 a 1 e parecia ter controle total da luta também no segundo round, onde acertou uma série de enormes uppercuts no mexicano, mas os juízes surpreendentemente ficaram do lado de Alvarez naquele round, colocando-o em 3º lugar. -2 à frente no empate. O boxeador indiano, que já havia derrotado o mexicano, também perdeu o round final.

Nishant, compreensivelmente com o coração partido, confessou que não conseguia imaginar que havia perdido a luta e alegou parcialidade por parte dos juízes em sua derrota. Esta decisão controversa enfureceu os fãs indianos, que instaram o organismo olímpico a rever o desporto e os seus critérios de julgamento inconsistentes. A derrota de Nishant Dev fez com que a Índia voltasse para casa sem medalha no boxe.

3. Vinesh Phogat se aposenta após ser desclassificado das Olimpíadas

PARIS, FRANÇA – 6 DE AGOSTO: Vinesh Vinesh da Equipe Índia reage durante a luta de repescagem do estilo livre feminino de 68kg entre Yui Susaki da Equipe Japão e Vinesh Vinesh da Equipe Índia no décimo primeiro dia das Olimpíadas de Paris 2024 na Arena Champs-de-Mars em agosto 6 de outubro de 2024 em Paris, França. (Foto de Dan Mullan/Getty Images)

Horas depois de comemorar um dos maiores momentos esportivos da história indiana, quando Vinesh Phogat avançou para a final confirmando pelo menos a medalha de prata, o país acordou com a chocante notícia de que Phogat havia sido desclassificado da competição por não cumprir o mínimo de 50 critérios de peso em kg. Este momento desencadeou uma grande polêmica principalmente fora do campo esportivo.

Phogat anunciou imediatamente sua aposentadoria do esporte e ingressou na política quando o lutador ingressou no Partido do Congresso, que é o principal partido da oposição no país. Seus colegas atletas de luta livre, incluindo Bajrang Dal, também apoiaram a lutadora enquanto Phogat acusava as autoridades indianas de não tomarem os devidos cuidados e alegava crime, o que resultou em sua desqualificação.

2. Rishabh Pant lançado pela Delhi Capitals

Calça Rishabh. (Fonte da imagem: BCCI)

O mega leilão IPL 2025 testemunhou grandes gastos de todas as 10 equipes, com gastos massivos em grandes estrelas indianas. Anteriormente, as retenções surpreenderam especialistas e fãs, já que alguns dos maiores nomes não foram contratados, com Rishabh Pant no topo da lista. Os Capitals nomearam Pant como capitão em 2021, dispensando Iyer, que teve duas temporadas fenomenais no Delhi.

Durante o leilão, Pant foi inicialmente vendido para Lucknow por 20,75 Cr. No entanto, a DC exerceu seu RTM, mas logo o LSG surpreendeu a todos com um enorme aumento de 26 milhões, que os Capitals não conseguiram igualar. No caso de uma negociação semelhante, o ex-capitão do Lucknow Super Giants, KL Rahul, irá agora para DC por uma quantia relativamente menor.

1. A Índia foi eliminada por 46

IND x Nova Zelândia. Imagem-BCCI

A seleção masculina indiana de críquete atingiu o ponto mais baixo de todos os tempos no teste de críquete ao perder para o Black Caps por 0-3 em casa. Isso marcou a primeira caiação em casa em 24 anos, quando um time de segunda linha da Nova Zelândia branqueou o invencível time indiano em seu quintal. Tudo começou com um fraco desempenho de rebatidas em Bengaluru, quando a Nova Zelândia aproveitou ao máximo as condições amistosas de boliche, perfeitamente exploradas por Matt Henry e Tim Southee, que concluíram as rebatidas da Índia, resultando em uma pontuação baixa de todos os tempos após o total de 36 .

Apesar de uma excelente batida de Sarfraz Khan no segundo turno, a Índia perdeu em Bengaluru. Um postigo giratório se seguiu em Pune, no entanto, a Nova Zelândia triunfou sobre a Índia mais uma vez com uma adição de curinga na forma de Mitchell Santner, contra quem os experientes batedores indianos não tinham noção.

Uma história semelhante ocorreu em um postigo em forma de tigela de poeira em Wankhede, quando Ravichandran Ashwin foi amplamente ineficaz ao longo da série e embora Washington Sundar tenha conseguido restringir a Nova Zelândia até certo ponto, não foi suficiente no final, quando a Índia entrou em colapso mais uma vez em no segundo turno e ficou aquém de sua meta por 25 corridas.

Esta série deixou choques entre a seleção indiana e a comissão técnica e depende muito do Troféu Border Gavaskar, já que as corridas estão em jogo e a pressão aumenta sobre os jogadores seniores, incluindo o capitão Rohit Sharma, Virat Kohli e o técnico Gautam Gambhir.

