Os cinco principais jogadores emergentes de badminton indianos a serem observados em 2025

A Índia tem um grande legado no badminton. Eles conquistaram medalhas em todos os campeonatos mundiais desde 2011. Esse legado foi iniciado por Prakash Padukone e Puliya Gopichand, considerados os pilares do badminton indiano.

O bastão passou dele para Saina Nehwal, que revolucionou o badminton indiano. Ela se tornou a primeira peteca indiana a ganhar uma medalha olímpica. Também temos pessoas como Srikanth, Sai Praneeth e HS Prannoy, que se saíram bem no circuito de badminton. Depois temos PV Sindhu, que tem tido muito sucesso em grandes torneios. Ele ganhou cinco medalhas em campeonatos mundiais, incluindo uma medalha de ouro e duas medalhas olímpicas.

Agora temos jogadores como Lakshya Sen, Satwik/Chirag e Treesa/Gayatri que estão levando o legado adiante. Também precisamos de alguns novos jogadores emergentes para apoiá-los e fazer da Índia uma grande nação do badminton. Existem alguns jovens que se mostraram promissores em 2024. Agora é a hora de eles darem um passo à frente e terem uma ótima temporada em 2025.

Vamos dar uma olhada nos cinco principais jogadores emergentes de badminton indianos em 2025.

Shriyanshi Valishetty

Shriyanshi Valishetty do Badminton Nacional Sênior (Créditos: BAI)

Shriyanshi, um jovem de 17 anos, vem tendo um bom desempenho no circuito. Ela chegou às semifinais do Odisha Masters, onde perdeu para o compatriota Tanvi Sharma. Classificado como WR #89, Shriyanshi obteve vitórias impressionantes sobre jogadores de classificação superior Dai Wang (China) e Lo Sin Yan Happy (Hong Kong).

No início deste ano, ela também derrotou a segunda jogadora individual da Índia, Malvika Bansod, no Syed Modi Internationals. No Sênior Nacional, Shriyanshi foi vice-campeão após perder para Devika Sihag na final. Ao longo do caminho, ele derrotou o campeão do ano passado, Anmol Kharb, nas quartas de final.

Nas semifinais, ele derrotou Tasnim Mir em partidas consecutivas. Shriyanshi tem tido um bom desempenho no circuito nacional e podemos esperar dela um grande ano na próxima temporada.

Pranay Shettygar

Outro jogador a ser observado é Pranay Shettigar, quarto-de-final do Campeonato Mundial Jr. de 2024. Na segunda rodada do Odisha Open, Pranay derrotou o chinês WR #40 Wang Zhengxing para registrar sua melhor vitória até o momento. Pranay conseguiu uma recuperação incrível depois de perder o primeiro jogo e ficar para trás no segundo. Pranay também terminou em terceiro no Norway International, perdendo para Chen Chi Ting, do Taipei Chinês, em três jogos.

O jovem de 18 anos está atualmente na Pullela Gopichand Badminton Academy (PGBA) e com a experiência de Gopichand tentará se sair bem. Espera-se que o jovem de Maharashtra tenha um bom desempenho na temporada de 2025.

Rakshita Sree Santosh Ramraj

Rakshita, outro jovem de 17 anos, vem subindo constantemente no ranking. Ela quebrou o top 50 no ranking mundial e atualmente está classificada como WR 50. Rakshita jogou 5 finais este ano e venceu 2 delas.

Ela tem jogado Super 300 de forma constante em 2024. Sua melhor vitória foi contra Kristy Gilmour, a quem ela derrotou no Hylo Open. Uma grande temporada pode ser esperada dela em 2025. Ela fez parte da Pullela Gopichand Badminton Academy (PGBA) e podemos esperar que ela aumente a aposta no próximo ano. No Nacional Sênior, Rakshita perdeu uma partida acirrada para Isharani Baruah nas oitavas de final.

Devika Sihag

O jovem de 19 anos da Prakash Padukone Badminton Academy (PPBA) é outro jovem a ser observado no próximo ano. Devika foi coroada Campeã Nacional no Campeonato Nacional Sênior em andamento. Devika derrotou o finalista do ano passado, Tanvi Sharma, nas oitavas de final.

Ela então derrotou Shriyanshi Valishetty em jogos consecutivos para ganhar o título nacional. Atualmente classificado como WR 79, Devika conquistou dois títulos este ano e terminou como vice-campeão em um torneio. Ele certamente espera fazer melhor na temporada de 2025.

Tanvi Sharma

Tanvi Sharma-BAI

Espera-se que o talentoso Tanvi Sharma, de 15 anos, seja o próximo grande sucesso no badminton indiano. Ela também terminou em segundo lugar nas competições nacionais no ano anterior. Tanvi acaba de entrar no top 100 do ranking da BWF depois de terminar como vice-campeão no Odisha Masters.

Ela também ganhou a medalha de prata no Campeonato Asiático Sub-17 de 2023 e avançou para as quartas de final do Campeonato Mundial Júnior de 2024. Ela joga sob o comando do ex-técnico do PV Sindhu, Park Tae-sang, que a ajudou a conquistar a medalha de bronze. Ela também fez parte da equipe feminina que venceu o Campeonato Asiático de Badminton de 2024.

