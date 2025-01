Os cinco principais vencedores do WWE Royal Rumble com menor número de eliminação

Ao longo dos anos, foram necessárias algumas eliminações no astro vencedor do Royal Rumble.

A WWE está programada para apresentar o primeiro novo evento ao vivo do Ano Novo, WWE Royal Rumble 2025. A 38ª edição do show acontecerá no sábado, 1º de fevereiro, no Lucas Oil Stadium, em Indiana, Indianapolis. O evento apresentará alguns dos nomes mais importantes da história da WWE, como Seth Rollins, Roman Reigns e John Cena.

Ao longo dos anos, os jogos da WWE Royal Rumble foram o destaque do evento, e também os vencedores que venceram a batalha de 30 pessoas. No entanto, houve casos em que essas pessoas se tornaram vencedores com menos número de eliminações. Aqui está uma olhada nos últimos cinco vencedores do Rumble que têm o menor número de eliminação:

5. Alberto Del Río (2011) – 2 Eliminação

Alberto del Rio entrou no primeiro jogo de Royal Rumble de 40 homens que ocorreram em 2011. O ex -campeão da WWE entrou no número 38, o que significava que a maior parte do campo havia sido eliminada antes da chegada de Del Rio. Dois eliminações para Alberto Del Rio para vencer o Royal Rumble Match. Primeiro, ele jogou Randy Orton e depois Santino Marella, que estava quase perto de promover o mundo com sua própria vitória no jogo.

4. Edge (2010) – 2 Eliminação

O universo da WWE não tinha visto vantagem há meses porque sofreu uma lesão grave rasgada de Aquiles. No entanto, a superstar qualificada retornou no Partido Real Royal de 2010 no número 29 e foi diretamente depois de seu ex -parceiro e depois rival se transformou em Chris Jericho, jogando -o na corda superior. No final, Edge tirou John Cena para fora do jogo, com suas duas eliminações selando a vitória de Royal Rumble para ele naquele ano.

3. Becky Lynch (2019) – 2 eliminações

Becky Lynch havia perdido em uma partida pelo título das mulheres contra Asuka no início da noite no evento Royal Rumble 2019.

Fit Finlay deixou Lynch tomar seu lugar no número 28, e ela atacou no ringue para ganhar uma chance de título na WrestleMania. Becky Lynch fez exatamente isso eliminando Nia Jax e Charlotte Flair, marcando duas eliminações a caminho de sua vitória nas mulheres Royal Rumble.

2. Randy Orton (2017) – 1 Eliminação

Randy Orton jogou inteligente durante sua participação no Royal Rumble Match 2017. Ele entrou no jogo na 23ª posição e evitou inteligentemente o campo. Além disso, isso levou o partido a ser reduzido a ele e Roman Reigns. Orton capitalizou a situação e lançou Reigns na corda superior para garantir a vitória, com seu Royal Rumble alcançando a cortesia de uma única eliminação.

1. Vince McMahon (1999) – 1 Eliminação

Vince McMahon trouxe suas tensões acaloradas com seu rival icônico, Stone Cold Steve Austin, o partido real de 1999.

No entanto, ele passou a maior parte do jogo evitando o campo e passando mais de uma hora no chão. No final, Austin foi reduzido. McMahon usou uma distração de rochas para tirar a cobra Rattle do Texas e vencer a partida Royal Rumble, marcando apenas uma eliminação.

