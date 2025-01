Os cinco saques mais rápidos da história do Aberto da Austrália com Marius Copil e Ben Shelton

Marius Copil estabeleceu o recorde de saque mais rápido no Aberto da Austrália em 2015.

Começar com um bom saque significa fazer metade do trabalho. Alivia a pressão no servidor e jogos de serviço consistentemente superiores alteram a dinâmica de uma partida. Os avanços na tecnologia da raquete ultrapassaram os limites da velocidade com que os saques são executados. Na era moderna, a velocidade de serviço das raquetes de jogadores profissionais em turnê é de 200 km/h (125 mph), embora rotineiramente exceda a marca de 220 km/h (136 mph).

Com o próximo Aberto da Austrália se aproximando rapidamente, Melbourne testemunhará a nata das estrelas do tênis atingindo as quadras duras do Melbourne Park com seus saques poderosos e tacadas elegantes mais uma vez.

Leia também: Os cinco vencedores mais velhos do ATP Finals

Aqui damos uma olhada na lista selecionada dos cinco servidores mais rápidos da história do Aberto da Austrália.

Hubert Hurkacz – 226 km/h (140 mph) – Aberto da Austrália 2024

O jogador polonês Hubert Hurkacz conhece bem os saques rápidos. O líder de saque de 2023 no ranking ATP está listado com um saque de 226 km/h no Aberto da Austrália de 2024. Ele veio na primeira rodada em Melbourne contra o australiano Omar Jasika, a quem derrotou por 7-6 (4), 6-4. 6-2. O polonês chegou às quartas de final, perdendo para Daniil Medvedev em cinco sets.

Seu saque mais rápido continua sendo o míssil de 243 km/h (151 mph) que ele lançou na Copa Davis de 2016 contra a Argentina.

Ben Shelton – 231 km/h (143 mph) – Aberto da Austrália 2024

A honra do saque mais rápido no Aberto da Austrália de 2024 vai para Ben Shelton. Seu saque mais rápido lhe rendeu o primeiro lugar logo à frente de Hurkacz e veio na partida da terceira rodada contra o francês Adrian Mannarino. Porém, Shelton não conseguiu superar Mannarino, sendo eliminado na terceira rodada em cinco sets com o placar de 6-7(4), 6-1, 7-6(2), 3-6, 4-6.

O americano de 22 anos se superou em Wimbledon no final do ano, realizando um saque de 246 km/h (153 mph) nas icônicas quadras de grama de Londres. Aconteceu durante sua partida de segunda rodada contra Lloyd Harris, qualificado pela África do Sul.

Milos Raonic – 235 km/h (146 mph) – Aberto da Austrália 2017

O veterano tenista canadense Milos Raonic atingiu a velocidade de 235 km/h para chegar às quartas de final do Aberto da Austrália de 2017. Ele não iria mais longe ao perder para Rafael Nadal em três sets, 4-6, 6-7(7), 4. -6.

O saque mais rápido já registrado de Raonic ocorreu no final do ano, no Citi Open, em Washington DC. Ele moveu o radar a uma velocidade surpreendente de 243 km/h (151 mph).

Reilly Opelka – 240 km/h (149 mph) – Aberto da Austrália 2021

Reilly Opelka, que tem 6’11 ”de altura, marcou o segundo saque mais rápido em Melbourne. O serviço de 240 km/h chegou na edição de 2021 do Aberto da Austrália. A velocidade média de primeiro saque do americano naquela temporada foi de 211 km/h. A Opelka superou Yen-Hsun Lu rapidamente no primeiro turno, antes de perder para Taylor Fritz no segundo turno.

O segundo serviço mais rápido da Opelka ocorreu no Sydney Classics de 2022, registrando apenas 237,0 km/h (147 mph) um pouco mais lento.

Marius Copil – 242 km/h (150 mph) – Aberto da Austrália 2015

Marius Copil tem o saque mais longo em Melbourne, sede do Aberto da Austrália, na edição de 2015. Copil acertou um saque que atingiu 242 km/h (150 mph) contra o jogador suíço Stan Wawrinka. Infelizmente para Copil, suas habilidades de saque não o ajudaram a encontrar uma maneira de ultrapassar Wawrinka. O romeno foi eliminado na segunda rodada depois de perder por 7-6(4), 7-6(4), 6-3.

O saque mais rápido registrado pela Copil aconteceu no Aberto da Europa de 2016, nas quartas de final, com 244 km/h (151).

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama