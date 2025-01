Os cinco Superstars da WWE com mais eliminações no evento individual masculino Royal Rumble

Royal Rumble é uma das lutas mais exclusivas da WWE

Há um total de cinco grandes eventos produzidos pela promoção sediada em Stamford, sendo um deles o Royal Rumble PLE, que geralmente acontece no final de janeiro e é o primeiro PLE do ano da WWE. Porém, a edição de 2025 está prevista para o início de fevereiro; o evento retornará à sua programação normal de janeiro do próximo ano.

Introduzido em 1988, o Royal Rumble PLE criou alguns dos momentos mais memoráveis. Embora inicialmente o PLE apresentasse apenas a luta Rumble masculina, em 2018 a mesma partida foi introduzida para a divisão feminina.

Royal Rumble é uma luta de luta livre profissional com regras do Battle Royal, onde os competidores eliminam os outros jogando-os por cima da corda. Normalmente participam 30 participantes, dois iniciam a luta e novos lutadores entram a cada 90 segundos até que todos os 30 estejam no ringue.

Desde o seu início, vários grandes nomes venceram a partida Rumble, entre esses vencedores estão um punhado de estrelas que criaram recordes únicos durante sua participação na partida. Algumas das estrelas têm vitórias múltiplas, enquanto outras têm vitórias consecutivas.

Hoje, daremos uma olhada em um desses recordes únicos: a lista dos Superstars da WWE com mais eliminações em uma partida Royal Rumble masculina.

4. Stone Cold Steve Austin – 10 (1997)

Em quinto lugar está a super popular lenda da WWE ‘The Texas Rattlesnake’ Stone Cold Steve Austin. Stone Cold eliminou um total de dez oponentes no Rumble de 1997. Ele está entre os cinco primeiros quando se trata de eliminações totais em partidas do Rumble, com 36 eliminações.

3. Kane – 11 (2011)

‘The Big Red Machine’ Kane não só tem o maior número de eliminações de todos os tempos em partidas do Royal Rumble, com 46, mas também ocupa o quarto lugar na lista de maior número de eliminações em uma única partida do Royal Rumble.

Durante o Royal Rumble PLE de 2011, Kane eliminou um total de onze competidores. No entanto, apesar deste feito impressionante, a Big Red Machine não conseguiu garantir a vitória em todas as suas 18 aparições no Rumble, um recorde.

2. Reinados Romanos – 12 (2014)

‘The OTC’ Roman Reigns participou de um total de seis partidas do Royal Rumble, sua primeira aparição no Rumble foi em 2014, que aconteceu no CONSOL Energy Center em Pittsburgh, Pensilvânia.

Porém, uma das melhores carreiras de Rumbles of Reigns é sem dúvida 2015, onde entrou na 19ª posição e marcou um total de 12 eliminações. Reigns finalmente venceu a partida que aconteceu no Wells Fargo Center, na Filadélfia, Pensilvânia.

1. Braun Strowman – 13 (Maior Royal Rumble) (empatado)

Embora Braun Strowman não tenha estado muito ativo ultimamente, ‘The Monster Among Men’ ainda tem uma presença que causa arrepios na espinha de seu oponente. Isso ficou muito evidente nas sete partidas do Rumble em que participou.

Strowman eliminou um total de 13 competidores durante o Greatest Royal Rumble PLE que aconteceu em abril de 2018. O Monster Among Men também tem um dos maiores números totais de eliminações, com 34.

1. Brock Lesnar – 13 (2020) (empatado)

‘The Beast Incarnate’ Brock Lesnar está empatado com Braun Strowman no primeiro lugar com um total de 13 eliminações no 2020 Rumble.

Lesnar está ausente da programação da WWE desde que estava programado para retornar em agosto de 2023 no Royal Rumble PLE 2024 como participante do Royal Rumble Match masculino. No entanto, ele foi afastado do evento devido a uma ação judicial em andamento que o mencionava.

