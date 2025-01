Os cinco vencedores mais velhos do ATP Finals

Novak Djokovic é o homem mais velho a ganhar o troféu ATP Finals duas vezes.

As ATP Finals anuais são um evento verdadeiramente exclusivo, com as portas abertas apenas para os oito melhores jogadores com base na sua classificação ATP em cada temporada. Começou como Masters e foi organizado pela primeira vez em Tóquio. As cidades de Paris, Barcelona, ​​​​Boston, Melbourne, Estocolmo e Houston se revezaram para sediar o evento antes de se mudarem para o Madison Square Garden, em Nova York. A cidade de Nova York foi a anfitriã de 1977 a 1989.

Em 1990, o Masters foi renomeado para ATP Tour World Championship e mudou-se para a Europa. Frankfurt e Hannover se revezaram como anfitriões do evento até 1999. Em 2000, o evento passou por outro esforço de reformulação da marca, emergindo como Tennis Masters Cup e sendo realizado em Lisboa, Sydney, Houston e Xangai.

A O2 Arena de Londres assumiu como sede em 2009, e o evento celebrou seu 50º aniversário em 2020. Turim assumiu como cidade-sede em 2021. Stan Smith venceu a edição inaugural em 1970. Nastase foi o primeiro a ganhar vários títulos. seguido por John McEnroe, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Boris Becker e Pete Sampras, que dominaram o evento até 1999.

A virada do século viu o surgimento de uma nova geração de campeões. Leyton Hewitt, Roger Federer, Novak Djokovic e Alexander Zverev foram os jogadores que venceram mais de uma final ATP desde 2000.

Aqui damos uma olhada nos cinco vencedores mais antigos do ATP Finals.

Pete Sampras, 1999 – 28 anos, 3 meses

Pete Sampras começou suas façanhas no Grand Slam tornando-se o homem mais jovem a vencer o título individual masculino do Aberto dos Estados Unidos. Sampras tinha 19 anos em 1990 quando derrotou seu compatriota e rival Andre Agassi por 6-4, 6-3, 6-2 para ganhar seu primeiro troféu de Grand Slam. Sampras conquistou seu quinto e último título dos EUA doze anos depois, com Agassi do outro lado da rede garantindo uma vitória por 6-3, 6-4, 5-7, 6-4.

‘Pistol Pete’ e seu voleio característico o ajudaram a ganhar cinco troféus ATP Finals. Sampras se classificou 11 vezes para o evento de final de ano e chegou à final seis vezes. Duas de suas cinco vitórias foram contra Boris Becker. A maratona final de cinco sets entre Becker e Sampras levou quatro horas para ser concluída antes que o americano emergisse como o vencedor com o placar de 3-6, 7-6(5), 7-6(4), 6-7(11). , 6-4.

Ilie Nastase, 1975 – 29 anos, 4 meses

O romeno Ilie Nastase era o bad boy original do tênis antes de John McEnroe entrar em cena. O romeno frequentemente discordava dos bandeirinhas e árbitros sobre as marcações de linha, que considerava incorretas. Nastase derrotou Arthur Ashe no Aberto dos Estados Unidos de 1972 para conquistar seu primeiro título de Grand Slam de simples.

Nastase deu à pequena nação europeia da Roménia o seu momento de destaque. Quase sozinho, ele o guiou às finais da Copa Davis em 1969 e 1971-72.

A temporada de 1973 foi a de maior sucesso e o viu ganhar 16 títulos, junto com seu terceiro evento Masters, como eram então conhecidas as ATP Finals. Nastase chegou a cinco finais consecutivas entre 1971 e 1975, vencendo quatro delas. Ele derrotou Stan Smith em 1971 e 1972 e o sueco Bjorn Borg pelo seu último troféu de Masters em 1975. Na edição de 1974, ele foi derrotado pelo argentino Guillermo Vilas em cinco sets por ano depois de derrotar Tom Okker na final de 1973.

Andy Murray, 2016 – 29 anos, 6 meses

Andy Murray (créditos-Getty Images)

A fama esportiva de Andy Murray inclui dois troféus de Wimbledon (2013 e 2016) e duas medalhas de ouro olímpicas na prova individual. O ouro olímpico veio nos Jogos de Londres 2012 e quatro anos depois no Rio 2016.

A temporada de 2016 também trouxe a Murray seu primeiro e único troféu ATP Finals. Foi a primeira ida do escocês à final em oito tentativas. Chegou às semifinais três vezes (2008, 2010 e 2012). Murray derrotou Novak Djokovic em dois sets, 6-3, 6-4 para vencer em sua estreia na rodada do título.

Demorou até 2012 para Murray vencer seu primeiro Grand Slam: o Aberto dos Estados Unidos, que venceu ao derrotar Novak Djokovic em um confronto épico de cinco sets que durou quase cinco horas. Depois de uma longa partida, o placar seria 7-6(10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2 a favor de Murray. O resultado ajudou a apagar as memórias de sua derrota para Roger Federer, outro integrante dos três grandes, na final de Wimbledon, alguns meses antes.

Roger Federer, 2011 – 30 anos, 3 meses

Roger Federer (@atptour/ Twitter)

Quando Roger Federer encerrou sua carreira após a Laver Cup de 2022, ele acumulou 103 títulos em nível de torneio e 1.251 vitórias. Federer perde apenas para Jimmy Connors, que detém o recorde da Era Aberta com 109 títulos e 1.274 vitórias.

O mestre suíço detém recordes de torneios com o maior número de títulos conquistados no Masters de Cincinnati (7), Wimbledon (8), Basileia (10) e Halle (10). Antes de Novak Djokovic chegar com sete títulos do ATP Finals, Federer detinha o recorde com seis vitórias.

Federer fez uma estreia notável nas finais da ATP em 2002, chegando às semifinais antes de cair para o eventual vencedor, Lleyton Hewitt. O ex-número 1 do mundo venceu as finais da ATP nos dois anos seguintes, derrotando Andre Agassi em 2003 e Hewitt em 2004.

O grande suíço terminou com seis vitórias em dez partidas na rodada final do campeonato. Federer chegou às semifinais em sua última participação no ATP Finals, perdendo para Stefanos Tsitsipas em dois sets.

Novak Djokovic, 2023 – 36 anos, 6 meses

Novak Djokovic (créditos-Getty Images)

Novak Djokovic conquistou o título do ATP Finals em 2008, quando o evento era conhecido como Tennis Masters Cup. No mesmo ano, Djokovic conquistou o primeiro de seus dez títulos do Aberto da Austrália para iniciar sua jornada no Grand Slam. O jogador sérvio conquistou sete títulos do ATP Finals e dez troféus do Aberto da Austrália, um recorde em ambas as sedes.

Quatro das vitórias em Turim ocorreram consecutivamente entre 2012 e 2015. Durante esse intervalo de quatro anos, o sérvio conquistou três vitórias no Aberto da Austrália, em Melbourne.

Djokovic tinha 35 anos e cinco meses quando conquistou o título do ATP Finals de 2022. Defendendo seu título em 2023, Djokovic quebrou seu recorde e se tornou o homem mais velho com 36 anos e seis meses quando ergueu o troféu pela sétima vez. O sérvio também superou a coleção de seis títulos de Federer no final da temporada.

