Os comandantes contratam o neto de John Madden para a equipe técnica do lado ofensivo da bola

Os comandantes de Washington estão adicionando o neto de um NFL lenda da sua equipe de treinamento, como Anunciou franquia Na terça -feira, eles haviam contratado Jesse Madden, 21 anos, para ser um treinador ofensivo de controle de qualidade. Madden é neto do treinador do Hall of Fame John Madden, que morreu aos 85 anos em 2021.

Esta será a primeira temporada de Madden na NFL, já que ele se formou recentemente na Universidade de Michigan. Madden era membro da equipe do Campeonato Nacional de Michigan em 2023-24 como defensiva. Inicialmente, Ann Arbor chegou como um marechal de campo e apareceu em um jogo em 2021.

O avô de Madden era pioneiro em futebol, em mais de um sentido. John tornou -se o treinador mais jovem do chefe da Liga Americana de Futebol aos 32 anos, quando foi promovido pelos Oakland Raiders do treinador dos apoiadores para liderar o homem em 1969 e finalmente levou Oakland a um Super Bowl A vitória de Xi sobre o Bud Grant Minnesota Vikings em 1977. Madden se aposentou do treinamento após a temporada de 1978 com um recorde notável de 103-32-7. Nenhum outro treinador da NFL com 100 vitórias em seu nome tem uma porcentagem melhor de vitórias na carreira do que Madden (75,9%).

O impacto de Madden no jogo de futebol não parou quando ele saiu do banco. Ele se formou no estande e ligou para a CBS, Fox, ABC e NBC. Madden encontrou novas maneiras de se conectar com os fãs de futebol durante suas transmissões, seja com suas exclamações divertidas ou como ele quebrou o jogo para os espectadores com o telesteiro. Madden também participou da criação de um dos videogames mais influentes do nosso tempo com “Madden NFL”, que ainda leva seu nome hoje.