Os comandantes parecem tomar uma decisão de longo prazo sobre o nome da equipe após duas mudanças em quatro anos

Parece que os comandantes de Washington continuarão sendo comandantes de Washington.

Em junho, o novo proprietário da equipe Josh Harris Deixou a porta aberta para uma possível mudança de nome Em algum momento, mas após uma temporada de sucesso que viu a franquia chegar ao campeonato da NFC pela primeira vez em 33 anos, parece que o nome dos comandantes de repente começou a crescer em Harris.

Durante uma conferência de imprensa na segunda -feira, Harris foi perguntado se o nome dos comandantes está aqui para ficar e não hesitou com sua resposta.

“Sim”, disse Harris Via NBC 4 em Washington. “Acho que agora está sendo aceito por nossa equipe, por nossa cultura, por nossa equipe técnica e, portanto, vamos com isso”.

Após a temporada de 2019, a organização mudou seu nome duas vezes em um período de quatro anos. A equipe era conhecida como Washington Redskins de 1937 a 2019, mas foi para 2020, a equipe decidiu mudar seu nome para o time de futebol de Washington.

O apelido da WFT nunca pretendeu ser permanente e durou apenas duas temporadas até que a franquia fosse conhecida enquanto os comandantes estavam indo para a temporada de 2022. entre e altera o nome novamente se esse proprietário não gostou do novo nome.

Em julho de 2023, Harris Foi formalmente aprovado Como o novo proprietário da equipe e nos últimos 18 meses, houve muita especulação sobre se acabaria mudando o nome novamente. Harris pode ter pensado sobre isso, mas após a temporada mais bem -sucedida da equipe desde 1991, parece feliz manter o nome dos comandantes.

“Neste edifício, o nome dos comandantes significa algo, são jogadores que amam futebol, são excelentes no futebol, eles atingiram com força”, disse Harris. “Esse nome está crescendo em significado.”

Uma razão pela qual o nome do nome apareceu é porque a equipe começou a vender mercadorias de estudantes especiais com o logotipo da franquia antiga, esportes do escritório principal relatado em dezembro.

Embora a equipe mantenha o nome dos comandantes, essa franquia também provavelmente venderá mercadorias com o logotipo antigo em determinadas situações.

“Quanto à mudança da marca … você nos verá voltar para homenagear nosso passado e uni -lo com o nosso futuro”, disse Harris.

Portanto, a equipe ainda pode vender alguma mercadoria com o logotipo antigo, mas o novo nome está aqui para ficar.