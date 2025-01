Os comandantes terminaram antes que quisessem, mas depois da maioria eu esperava. Com Jayden Daniels, eles podem sonhar com ainda mais

Philadelphia-While Os jogadores dos comandantes de Washington entraram no vestiário após o jogo, um jogador de 68 anos com um terno cinza e um boné de beisebol da Borgonha esperou por eles.

O proprietário da equipe minoritária de Mitchell Rales sacudiu a equipe e as mãos dos jogadores, abraçando alguns. Seu vocabulário mudou um pouco de jogador para jogador e treinador para treinador, mas sua mensagem persistiu.

“Inferno de uma temporada.”

“Eu amo vocês.”

“Estamos começando.”

Alguns comandantes ficaram muito decepcionados ou oprimidos para conhecer Rales. O técnico Dan Quinn, por exemplo, olhou para o chão enquanto absorve a derrota do campeonato da NFC por 55-23 contra o Eagles Philadelphia.

Mas outros, como o sexto ano de Washington, Terry McLaurin, entenderam a maré que estava mudando. Ele entendeu a mudança de imagem da cultura da franquia que começou quando Rales e Josh Harris, que pararam com sua esposa, Marjorie, à esquerda de Rales, comprou o time de Dan Snyder em 2023, e McLaurin se entendeu um ano depois, os jogadores E os veteranos anteriores dos primos chegaram e galvanizaram uma coleção de jovens para alcançar um jogo de título da conferência em sua primeira temporada juntos.

Um jogador não é suficiente para alimentar a posição do playoff de uma equipe e a corrida profunda da pós -temporada. Mas McLaurin também sabia que um jogador é necessário para perseguir esse objetivo: um forte marechal de campo.

No novato Jayden Daniels, os comandantes o descobriram.

Então, quando McLaurin chegou a Rales e Harris, ele não olhou e não os cumprimentou sem palavras. Ele abraçou a linha e disse: “Vamos voltar”.

O proprietário dos comandantes, o proprietário da equipe, Mitchell Rales, cumprimentou todos os jogadores e treinadores que vieram com variações de “Inferno de uma temporada” e “Love You”. Abraços, apertos de mão: “Apenas começando”. Terry McLaurin Resposta: “Vamos voltar”. pic.twitter.com/efsvyjnksi – Jori Epstein (@joriptein) 26 de janeiro de 2025

Com Daniels por trás do centro, os comandantes dos comandantes têm motivos para acreditar.

Jayden Daniels chegou à ocasião nos playoffs, levantando os comandantes acima das expectativas

No dia em que Washington entrou na casa de Detro e incomodou o semeado Lions No. 1, uma pessoa próxima a Daniels enviou uma mensagem de texto.

“Como você está se sentindo?” A pessoa disse, de acordo com uma captura de tela que compartilhou com os esportes do Yahoo.

“Idk lol”, respondeu Daniels. “Eu sinto o mesmo.”

Essa preocupação foi mostrada em cada um de seus três jogos de playoff, Daniels representa dois touchdowns toda semana.

Não, Daniels não se tornou o primeiro marechal de campo novato na história da liga a avançar para o Super Bowl. Uma lista muito mais completa dos Eagles forçou quatro conclusões: Quinn enfatizou que a Filadélfia os forçou, em vez de ter sorte, e acelerou a Frylera de sete touchdowns.

Com Jayden Daniels, os comandantes têm muitos motivos para acreditar que retornarão ao jogo do campeonato da NFC e talvez mais. (Amber Matsumoto/Yahoo Sports)

Mas Daniels se tornou o sexto marechal de campo novato ao iniciar um campeonato da conferência, e o primeiro desde 2008, quando Joe Flacco começou para o Baltimore Ravens. Os comandantes foram apenas a quarta equipe da era dos rascunhos comuns a escolher entre os dois primeiros e jogar o campeonato da conferência na mesma temporada.

Isso não é normal.

Então, enquanto Daniels levantou uma lista que citou abaixo de seu nível de talento o suficiente para remover dois distúrbios dos playoffs, ele não conseguiu criá -los o suficiente para estabilizar um terceiro. Ele não conseguiu controlar isso depois de abrir o jogo com uma viagem metódica de 18 jogando com uma quarta conversão de intensidade por terra e passando por cada um dos Daniels, o corredor do Eagles, Saquon Barkley, queimou a defesa de Washington por um 60 Tauchdown Yara sobre o primeiro jogo ofensivo de o jogo.

Daniels não conseguiu controlar que os Eagles aproveitaram o carro solto do receptor Dyami Brown para forçar uma bola solta e depois marcar um touchdown.

Mas ele não estremeceu após o buraco inicial, liderando uma unidade de gol de campo para abrir o segundo trimestre e uma unidade de touchdown com um 36 -Lançamento de Yard, janela apertada para McLaurin minutos depois.

De repente, os comandantes seguiram apenas 14-12 no segundo trimestre.

Esse cara era realmente um novato?

“Ele é um jovem marechal de campo por certidão de nascimento, não para a fita”, disse o coordenador defensivo dos Eagles, Vic Fangio, antes do jogo. “Você pode dizer o quanto você pensa que está jogando tão bem pelo volume de sua ofensiva e pelas coisas que você confia para fazer.

“Esse cara está jogando extremamente bem.”

No total, a Filadélfia transformaria quatro conclusões em 28 pontos por semana, depois de transformar dois em um campo tardio crucial. Nos últimos dois minutos do primeiro tempo, sangraram no segundo, uma equipe carregada com a Filadélfia se afastou constantemente.

Daniels terminou com 255 jardas aéreas, um touchdown e uma interceptação, além de seis transportadoras por 48 jardas e outra pontuação. Em três jogos nos playoffs, ele completou 65,8% dos passes para 822 jardas, cinco touchdowns e uma interceptação, além de 35 caminhadas por 135 jardas, nove primeiras tentativas e uma pontuação.

Os comandantes terminaram antes que quisessem, mesmo que esperassem. No processo, eles colocam a liga em consideração.

“Essa equipe, Washington, me lembra de nós, como é a sua fisicalidade e como o seu esforço é”, disse o técnico do Eagles, Nick Sirianni. “Não posso dizer muito respeito que tenho pelo treinador Quinn e pelo trabalho que ele fez. E Jayden Daniels: Ele é um ótimo jogador.

“Vamos lutar por um longo tempo nesta divisão”.

Jayden Daniels tem sido melhor para um forte tipo de novato QB

Em abril passado, a aula de marechal de campo de 2024 deixou o rascunho da placa em tempo recorde. Seis equipes selecionaram um marechal de campo nas 12 melhores seleções.

Daniels deixou o conselho em segundo lugar em geral, entre o Chicago Bears selecionando Caleb Williams e o New England Patriots, atraindo Drake Maye.

Os comandantes estavam cautelosamente otimistas na época. Eles acreditavam que escolheram o cara certo porque seu atletismo aumentaria um estilo de dupla ameaça que enfatizava o primeiro passo, mantendo as defesas nos dedos dos pés, sabendo que Daniels poderia estender o trabalho ou lutar a qualquer momento. E Daniels não era apenas um presente: seu grande comportamento o estabilizaria através de uma profissão com ondas emocionais. (Esse texto de “eu sinto o mesmo” é sempre verde). Sua ética no trabalho inspirou seus colegas de equipe enquanto se maravilhava com seu marechal de campo, verificando quatro coisas de sua lista profissional de tarefas pendentes às 7 da manhã … durante o OTA.

“A superpotência de Jayden é sua capacidade de jogo”, disse Quinn ao Yahoo Sports em junho passado. “Sua capacidade de processar as coisas foi rapidamente muito impressionante para mim e sua intenção competitiva de fazê -lo é muito forte. … Ele liderará a caminho, o que não é barulhento ou sem vergonha.

“Isso acabou de ser alcançado por ele que as pessoas sabem que estão colocando trabalho e está fazendo as coisas”.

O que Daniels finalmente fez foi levar Washington ao jogo pelo título da NFC pela primeira vez desde a temporada de 1991. Sua baixa frequência cardíaca em repouso foi adaptada para uma estação selvagem, da Hail Mary que ele jogou para vencer o Chicago Bears quando o tempo expirou em 27 de outubro ao gol de campo que foi feito. em Para eliminar a Buy Bay Bucaners na rodada das commodines.

Daniels não foi o único alfinete de novato que excedeu as expectativas, o marechal de Denver Broncos Campo no final da temporada de Atlanta Falcons.

Mas Daniels entrou no topo de uma aula onde o topo estava cheio. Isso é mais do que suficiente para deixar os comandantes acreditando que podem chegar ao topo da liga. Como McLaurin disse à propriedade da equipe: eles acreditam que voltarão.

“Você tem que sair e vencer”, disse Daniels. “Você tem que provar isso. E embora hoje à noite não vencemos … acreditamos que pertencemos aqui.