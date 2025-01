Os Cowboys contratam Klayton Adams como coordenador ofensivo para o Boost Run Game

O novo treinador -chefe do Dallas Cowboys, Brian Schottenheimer, contratou seu substituto como coordenador ofensivo. Klayton Adams direcionará a ofensiva dos Cowboys depois de duas temporadas treinando uma linha ofensiva para o Arizona Cardinals, De acordo com Mike Garafolo e Ian Raptort by NFL Network.

Adams contratando está em conformidade com o que Dallas, Stephen Jones, disse a Jori Epstein, da Yahoo Sports, sobre o que a equipe estava procurando em um novo coordenador. Schottenheimer, promovido pelo coordenador ofensivo do treinador -chefe em 24 de janeiro, continuará chamando as peças como treinador, para que os Cowboys queriam um treinador que pudesse melhorar o ataque apressado da ofensiva.

“O jogo de carreira será importante em termos de como preenchermos esse OC”, Jones disse a Epstein.

Isso rastreia com o alvo de OC dos Cowboys: o coordenador de jogos que melhorará os esquemas de bloqueio. Stephen Jones me disse que o objetivo da OC era “o melhor treinador para nos ajudar … ao melhorar nosso jogo de carreira e com nossa linha ofensiva. O jogo de corrida será importante em termos de como preenchemos esse CO”. https://t.co/j3jhkhsq8n – Jori Epstein (@joriptein) 31 de janeiro de 2025

Os Cowboys ocuparam a 27ª posição na NFL, com 1.705 jardas por terra, com média de 100,3 jardas por jogo, então há muito para Adams melhorar.

Rico Dowdle liderou Dallas com 1.079 jardas por terra, com uma média de 4,6 jardas por transporte. No entanto, Ezequiel Elliott totalizou apenas 226 jardas antes de ser lançado após a semana 17. Nenhum outro corredor do Cowboys compilou 100 jardas para a temporada.

Antes de ingressar na equipe do Arizona, Adams treinou as asas fechadas e era um treinador assistente de linha ofensiva com os Colts. Ele treinou a linha ofensiva ao longo de sua carreira, retornando ao seu primeiro trabalho assistente regular como coordenador de jogos de carreira com Washington. Adams treinou no estado de Sacramento, o estado de San José e Colorado antes de se mudar para a NFL.

Adams se junta ao ex -treinador do Chicago Bears, Matt Eberflus, que foi contratado como coordenador defensivo da nova equipe de Schottenheimer.