Os Cowboys e Mike McCarthy ainda não entraram em negociações contratuais, já que o acordo atual está prestes a expirar, de acordo com o relatório.

O Dallas Cowboys está atualmente no purgatório de treinador principal. Sim, eles tecnicamente têm Mike McCarthy, mas seu contrato expira na terça-feira, o que o torna elegível para negociar com outras equipes no início desta semana. E parece que pode chegar ao mercado aberto. Com este prazo no horizonte, ainda não houve negociações contratuais entre McCarthy e os Cowboys. de acordo com a ESPN.

Isso aponta para McCarthy se tornando efetivamente um treinador de agente livre e o relatório observa que o New Orleans Saints e o Chicago Bears estariam interessados ​​em falar com McCarthy sobre suas vagas, se isso se concretizar.

Este último relatório da manhã de segunda-feira chega poucos dias depois Mídia da NFL transmitiu que a expectativa era que os dois lados começassem a conversar sobre um possível contrato que manteria McCarthy em Dallas. Por enquanto, parece que essas conversas ainda não aconteceram.

Novamente, o contrato atual de McCarthy expirará em algumas horas, dando a Jones e aos Cowboys uma janela exclusiva para assinar um novo acordo. Se eles não conseguirem fazer algo antes desse prazo, McCarthy estará dentro de seus direitos e capacidade de conversar com outras equipes sobre suas vagas de treinador principal.

Os Bears já manifestaram interesse em McCarthy e pediram para entrevistá-lo. No entanto, isso Foi relatado que o pedido foi negado. pelos Cowboys na semana passada. Assim que seu contrato expirar, a capacidade de Dallas de bloquear essas negociações será dissolvida.

Além de McCarthy, efetivamente todos os assistentes técnicos dos Cowboys também estariam livres para encontrar outros empregos a partir de terça-feira, então há ênfase em fazer algo com McCarthy antes disso para que ele possa solidificar sua equipe.

McCarthy, 61 anos, acabou de terminar sua quinta temporada como técnico dos Cowboys. Ao longo de sua gestão, Dallas teve sucesso na temporada regular com três temporadas de 12-5 e dois títulos da NFC East. No entanto, são nos playoffs que os Cowboys de McCarthy têm lutado, com um recorde de 1-3 na pós-temporada desde que ingressou no Dallas. Isso inclui duas participações únicas na rodada curinga.

Na temporada passada, os Cowboys terminaram com um recorde de 7-10, que é o pior resultado desde a primeira temporada com a organização em 2020, quando terminaram com um recorde de 6-10. Embora isso possa parecer motivo para uma demissão/separação, a ressalva é que McCarthy perdeu seu quarterback titular, Dak Prescott, durante a maior parte da temporada devido a uma lesão no tendão da coxa.

No geral, McCarthy tem 49-35 como técnico do Dallas em 84 jogos da temporada regular.