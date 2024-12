Os Cowboys têm uma decisão a tomar como treinador. Jerry Jones está pensando em seu próximo passo há semanas

Os Dallas Cowboys têm uma decisão a tomar.

Eles poderiam renovar o contrato do técnico Mike McCarthy para a temporada de 2025 e, se prorrogado, provavelmente além. Ou podem começar a entrevistar candidatos a coaching e procurar uma nova contratação.

O que os Cowboys não podem fazer quando a temporada terminar no domingo à noite: ficar parados.

Porque com McCarthy treinando no último ano de seu contrato, eles não têm um treinador principal contratado para o próximo ano.

“Temos este jogo pela frente”, disse Jerry Jones na manhã de terça-feira na estação de rádio 105.3 The Fan de Dallas, “mas garanto que estive, por semanas, pensando em como seguiremos em frente após esta temporada. “

Então, o que pensam o dono da equipe e o gerente geral?

Ah, aí está o problema.

A personalidade feliz com o microfone de Jones o leva a aceitar entrevistas com frequência. Mas ele sabe que tomar decisões sobre a franquia não conflita e, sem dúvida, se alinha bem com seu compromisso de manter sua equipe relevante. Assista: Os Cowboys estenderam o recebedor CeeDee Lamb em agosto, no final do campo de treinamento, e depois estenderam o quarterback Dak Prescott horas antes da abertura da temporada.

A última vez que os Cowboys não renovaram um treinador, a notícia veio à tona durante o jogo wild card do Philadelphia Eagles. Com os Cowboys 7-9 já eliminados dos playoffs, um cronograma de anúncio semelhante não seria surpreendente.

Jones quer agir rapidamente?

“Não estou passando por nenhum período incomum”, disse ele.

Os Cowboys poderiam estender McCarthy, que venceu 59 por cento (49-34) dos jogos da temporada regular em cinco temporadas. Dallas foi um dos times de maior sucesso na temporada regular durante sua gestão. Mas quando os Cowboys contrataram McCarthy em janeiro de 2020, eles tinham esperança de que ele pudesse levar o time a níveis profundos de pós-temporada que escaparam da franquia desde a temporada de 1995. Em vez disso, o campeonato dos Cowboys acabou com a NFC (sem falar no título do Super Bowl). ) está se aproximando de três décadas.

Depois de três temporadas consecutivas de 12-5 que lhes renderam uma vaga nos playoffs, os Cowboys perderam quase todos os seus craques por um longo período de tempo este ano. Prescott; guarda direito Zack Martin; os pass rushers DeMarcus Lawrence e Micah Parsons; e os cornerbacks Trevon Diggs e DaRon Bland perderão a prorrogação.

Os Cowboys venceram quatro dos cinco jogos em um trecho depois que a lesão de Prescott no tendão da coxa no final da temporada mudou o tom da conversa pública. Jones ouviu esse movimento.

“Acho que o sentimento dos fãs mostrou que Mike certamente tem o tipo de experiência e sucesso como treinador que o tornaria um treinador muito qualificado na NFL”, disse Jones. “Então está tudo aí. O que não farei esta manhã é dar qualquer indicação de que não estou interessado em ter Mike de volta. “Não quero que seja esse o caso.”

Jones irá pesar na sequência de vitórias que precedeu a derrota dos Cowboys para os Eagles no domingo. E ele vai pesar as embaraçosas derrotas em casa para o New Orleans Saints, Baltimore Ravens e Detroit Lions que os Cowboys sofreram com grande parte de seu elenco saudável.

Treinador dos Cowboys em 2025? “O que não farei esta manhã é dar qualquer indicação de que não estou interessado em ter Mike de volta”, disse Jerry Jones. @1053thefan. “Garanto que há semanas venho pensando em como seguir em frente. “Sinto-me bem com Mike McCarthy.” – Jori Epstein (@JoriEpstein) 31 de dezembro de 2024

Ele argumentou que a experiência que os jovens atacantes ganharam este ano deveria pressagiar melhorias para os Cowboys em 2025, com ou sem mudança de treinador. Considerando o destino das lesões defensivas, o muitas vezes otimista Jones terá seu caso resolvido.

Isso será suficiente para McCarthy obter uma prorrogação? Jones não está inclinando a mão.

Ele continuou a elogiar intencionalmente seu treinador principal, sem expressar confiança de que McCarthy ganhou uma prorrogação.

“Sinto-me bem com Mike McCarthy e o principal é que gosto do trabalho que ele fez”, disse Jones. Infelizmente tivemos o ano que tivemos. Mas me sinto bem com Mike.”