Os Dodgers apresentam Roki Sasaki, que diz que Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto não tiveram influência em sua decisão de ingressar no time.

O Los Angeles Dodgers comemorou seu mais recente golpe de talento nesta quarta-feira. apresentando oficialmente O arremessador japonês Roki Sasaki como membro da equipe.

Após declarações do CEO dos Dodgers, Stan Kasten, e do presidente de operações de beisebol, Andrew Friedmen, Sasaki se apresentou por meio de um intérprete antes de enfrentar questões da mídia pela primeira vez como Dodger.

A questão principal dizia respeito à influência de seus colegas japoneses dos Dodgers, Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, em sua decisão.

Que influência Ohtani e Yamamoto tiveram na decisão de Sasaki?

Ohtani acabou de encerrar uma campanha histórica de MVP que culminou com seu primeiro campeonato da World Series em sua primeira temporada jogando com os Dodgers. Yamamoto está saindo de uma temporada de estreia sólida (3,00 ERA, 105 eliminações em 90 entradas) que incluiu um retorno de lesão no meio da temporada para conquistar uma vitória sobre o New York Yankees no jogo 2 da World Series.

Roki Sasaki é oficialmente um Los Angeles Dodger. (AP Photo/Damián Dovarganes)

Cada jogador passou por um processo semelhante na transição do beisebol japonês para a MLB. Eles influenciaram Sasaki em sua decisão de se juntar a eles nos Dodgers? Segundo Sasaki, não foi assim.

Sasaki disse aos repórteres que trocou mensagens de texto com ambos e que o receberam bem quando tomou sua decisão. Mas ele tomou a decisão de se juntar aos Dodgers em vez dos Padres, Blue Jays e outros pretendentes, independentemente de jogar com outros jogadores japoneses.

“Não era uma prioridade para mim se havia ou não um jogador japonês em um time, pois olhei para todos os times”, disse Sasaki por meio de um intérprete. “Podendo jogar com Ohtani e Yamamoto, ambos jogadores excepcionais, estou ansioso para jogar com eles.

“E não apenas eles, mas o resto da equipe, que também é incrivelmente talentoso. Então espero e vou trabalhar para ter certeza de que posso estar ao lado deles”.

Sasaki disse que priorizou ingressar em um time e cidade que aceitasse um jogador japonês.

“Não era uma prioridade haver jogadores japoneses na equipe”, continuou Sasaki. “Mas eu queria verificar se um jogador japonês seria bem recebido no time e na cidade.”

Por que Sasaki escolheu os Dodgers?

Após um extenso processo que incluiu reuniões com diversas equipes, Sasaki disse que finalmente concluiu que os Dodgers são a melhor franquia geral da MLB. E ele acredita na diretriz.

“No geral, quando olhei para o consenso geral, pensei que os Dodgers estavam no topo”, disse Sasaki. … “A primeira coisa que se destacou foi a estabilidade do conselho.”

É difícil argumentar contra sua conclusão. Os Dodgers acabaram de ganhar um título da World Series e dominaram a entressafra com aquisições de alto nível, além de Sasaki, incluindo Blake Snell, duas vezes vencedor do Cy Young, e o apaziguador All-Star Kirby Yates. Os Dodgers também mantiveram vários de seus jogadores principais, incluindo Teoscar Hernandez e Blake Treinen, para se solidificarem como favoritos para vencer a World Series novamente na próxima temporada.

Quando Sasaki fará sua estreia nos Dodgers?

A questão para Sasaki em 2025 é qual o papel que ele desempenhará na busca de repetição dos Dodgers. Aos 23 anos e com um arsenal de dois arremessos, Sasaki ainda não é um produto sofisticado da MLB como Yamomoto era na temporada passada, quando se juntou aos Dodgers aos 25.

Mas sua bola rápida e divisor são projetados como dois dos melhores arremessos do beisebol, e não deve demorar muito até a temporada de 2025 para que ele se torne um membro do rodízio, se houver algum atraso. Quando estiver pronto, ele se juntará a uma rotação que está flutuando no lado positivo de ser um dos melhores da história da MLB ao lado de Ohtani, Snell, Yamomoto e All-Star Tyler Glasnow.

Sasaki poderia desempenhar um papel importante na obtenção desse benefício. Friedman disse na quarta-feira que o material de Sasaki imediatamente cativou os olheiros dos Dodgers quando o viram pela primeira vez, seis anos atrás, quando ele estava no ensino médio.

“Mesmo assim, sua bola rápida e explosiva, controle preciso e equilíbrio além de sua idade se destacavam.”