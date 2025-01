Os Dragões de Tamil Nadu contam com as super defesas de David Harte para ganhar pontos de bônus

Tamil Nadu Dragons recuperou de uma desvantagem de gol duas vezes na Hockey India League.

O experiente goleiro David Harte estrelou os pênaltis para o Tamil Nadu Dragons, que conquistou um importante ponto bônus contra o Vedanta Kalinga Lancers após a vitória por 2-2 (6-5) na Liga Indiana de Hóquei aqui no Hockey Stadium Birsa Munda na sexta-feira.

Foi o gol de Jip Janssen aos 51 minutos que atrapalhou os planos dos Lancers de marcar a vitória, depois de vencerem por 2 a 1. O duplo de Alexander Hendrickx (24′, 43′) colocou os Lancers em vantagem no tempo regulamentar, enquanto Tom Craig (31′) também marcou para os Dragões.

No início do jogo, Tamil Nadu Dragons teve um início apaixonado, com Thomas Sorsby conseguindo um PC antecipado para eles logo no primeiro minuto de jogo. Em nova concessão para PC após referência em vídeo do Kalinga Lancers, Jip Janssen usou um bom ritmo para lançá-lo, mas infelizmente errou o alvo.

Nos minutos seguintes do primeiro quarto, a linha de ataque do Kalinga Lancers, que incluía Dilpreet Singh, Gursahibjit Singh e Angad Bir Singh, fez incursões agressivas no círculo de ataque, mas nenhuma resultou em uma conversão bem-sucedida.

Depois de um empate em 0 a 0 no primeiro quarto, foram os Lancers que finalmente conseguiram arrancar o primeiro sangue ao vencer um PC aos 24 minutos. Alexander Hendrickx usou seu poder para marcar no PC com um dragflick sensacional. Esta vantagem de 1-0 deu aos Lancers a almofada adequada para desenvolver o seu jogo.

Poucos minutos antes do segundo apito, Angad Bir Singh mostrou suas habilidades de drible, correndo para o círculo pelo flanco direito e vencendo com sucesso um PC para os Kalinga Lancers. Esta foi uma grande oportunidade para eles ampliarem a vantagem para 2 a 0, mas a oportunidade desapareceu após uma recepção ruim no topo do círculo.

Enquanto isso, apenas 45 segundos do terceiro quarto, Tamil Nadu Dragons se recuperou com Tom Craig empatando com uma poderosa machadinha. Ele aproveitou uma bola perdida no topo do círculo, venceu o atacante e mandou a bola para Krishan Pathak.

Os minutos seguintes foram tensos, com os dois times jogando empatados, no entanto, foi o Kalinga Lancers quem animou a torcida quando Alexander Hendrickx marcou de outro PC.

A vantagem de 2 a 1 deu ao Kalinga Lancers uma boa vantagem no último quarto. Apenas 90 segundos neste quarto, um erro defensivo bobo dos Tamil Nadu Dragons revelou um CP crucial. Hendrickx, com um hat-trick, não conseguiu aproveitar a oportunidade. Por outro lado, Shesha Gowda ajudou os Tamil Nadu Dragons a ganhar um PC que mudou o rumo do jogo para os Lancers.

Janssen acertou o alvo e empatou em 2 a 2. Minutos depois, os Dragões venceram outro PC, mas o drag flick de Blake Govers foi bem salvo por Krishan Pathak. Os momentos finais da partida foram intensos, com os Lancers vencendo um PC por meio de Gursahibjit, mas a vantagem diminuiu quando a partida foi para a disputa de pênaltis.

