Cortesia do sorteio, os Hyderabad Toofans estenderam sua série invicta a cinco jogos.

Os Tamil Nadu Dragons venceram o pênalti por 4-3, depois que a partida do Grupo B da India League 2024-25 contra o Hyderab Tofans terminou em um empate por 2-2 no Birsa Munda Stadium em Rourkela na quinta-feira. O governo de Blake (4`) e Jip Janssen (37`) marcaram para os Dragões Tamil Nadu, enquanto Tim Brand (3`) e Maico Casella (59`) marcaram para o Toofans Hyderabad.

Foi um começo sensacional para o jogo, com ambas as partes pontuando nos primeiros quatro minutos. O Hyderab Toofans obteve a pontuação atual no terceiro minuto, quando Rajinder Singh passou uma boa corrida à esquerda e cruzou a bola para a frente do gol depois que Tim Brand divergiu e desviou a bola além de David Harte.

No entanto, Tamil Nadu Dragons respondeu imediatamente pelo governo de Blake no quarto minuto, quando o australiano pegou a bola no topo do círculo e não perdeu tempo antes de atirar em Vikas Dahiya no gol dos Toofans.

Ambas as partes não deixaram o impulso escapar, desde que continuassem fazendo várias penetrações em círculo. Os Tofans venceram o primeiro canto da penalidade da festa aos 11 minutos.

Govers poderia ter dado aos dragões a liderança aos 23 minutos, quando a bola gentilmente caiu para um defensor dos Toofans. Bikramjit Singh, fazendo sua primeira aparição na Indian Hero Hockey League, alcançou uma brilhante salvação para manter os níveis de níveis.

A intensidade caiu um pouco, mesmo quando os dois lados fizeram oportunidades decentes para si mesmas quando o primeiro tempo terminou em 1 a 1.

Os Dragões conquistaram a liderança aos 37 minutos depois que o Walmiki revelou um pênalti. Jip Janssen disparou a bola para o goleiro Dahiya para dar a ele a liderança.

Os Toofans foram procurar o empate e deveriam ter obtido -o aos 42 minutos, mas por um impressionante goleiro de David Harte. Os irlandeses mantiveram três cantos de penalidade consecutivos do lado de fora, incluindo um em que ele fez um resgate triplo.

Harte estava brilhando enquanto continuava a manter os arrastos no último trimestre. No outro extremo, Bikramjit Singh também estava em bom contato no objetivo dos Toofans, já que ele fez algumas boas salvações para manter sua equipe na caça.

Aos 56 minutos, Arthur de Sloover de Los Tofans entrou no círculo antes de encontrar o ângulo para ter uma rachadura no gol. Harte estava à mão mais uma vez para manter seu lado à frente no jogo.

Os Toofans finalmente obtiveram seu empate aos 59 minutos. Os dragões pressionaram o vencedor, mas os Toofans permaneceram para levar o jogo a um tiroteio criminal.

David Harte e Bikramjit Singh estavam em excelente forma no tiroteio criminal. Enquanto o jovem Bikramjit Singh salvou as tentativas de Gvershost, Mohammed Raheel e Moritz Ludwig, Harte manteve as tentativas de Shilaanand Lakra, Arshdeep Singh, Casella e Zachary Wallace de ajudar sua equipe a vencer a penalidade de 4-3.

