Os Eagles fazem história nos playoffs da NFL contra os Rams, tornando-se o primeiro time na era do Super Bowl a realizar esse feito impressionante.

Quando o Philadelphia Eagles jogou contra o Los Angeles Rams durante a temporada regular, os Eagles acumularam 314 jardas em uma vitória por 37-20. O primeiro quarto da revanche foi uma indicação clara de que voltariam a chegar perto desse número na rodada divisional dos playoffs.

Os Eagles correram 115 jardas no primeiro quarto, e um grande motivo pelo qual conseguiram fazer isso foi porque realizaram um feito que nunca haviam conseguido antes. Time da NFL tiveram sucesso na pós-temporada em mais de 60 anos: eles tiveram duas corridas de touchdown de 40 jardas ou mais.

Eles acabariam acumulando 285 jardas na vitória por 28-22 sobre os Rams.

O primeiro placar veio na primeira tacada da Filadélfia, quando Jalen Hurts disparou para um touchdown de 44 jardas, estabelecendo o recorde da franquia de pontuação mais longa de um quarterback na pós-temporada.

Esse placar deu aos Eagles uma vantagem inicial de 6 a 0, depois que Jake Elliott perdeu o ponto extra.

Depois que os Rams responderam com um touchdown, o jogo corrido dos Eagles voltou a atacar, e desta vez foi Saquon Barkley.

O running back dos Eagles, que correu para 255 jardas, o recorde de sua carreira, no primeiro encontro da Filadélfia com os Rams, marcou lá em uma corrida de 62 jardas.

Com o placar, Barkley se tornou o segundo jogador a NFL história por ter três corridas de pontuação de 60 jardas contra o mesmo time em uma única temporada, incluindo os playoffs (em seu primeiro encontro, Barkley marcou em corridas de 70 e 72 jardas).

Os dois touchdowns fizeram dos Eagles o primeiro time do Super Bowl era conseguir duas corridas de pontuação de 40 jardas ou mais no mesmo período. A última vez que isso aconteceu foi antes do primeiro Super Bowl, quando os Chargers fizeram isso contra os Patriots nos playoffs da AFL de 1963.

Também marcou a primeira vez que QUALQUER time marcou em duas corridas de 40 jardas ou mais (temporada regular ou pós-temporada) desde 2013, quando os Eagles fizeram isso contra os Leões. Coincidentemente, isso aconteceu em um jogo de neve em que os Eagles enfrentaram um time liderado por Matthew Stafford, que é o confronto exato que acontecerá no jogo dos playoffs da rodada divisionária de domingo.

