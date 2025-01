Os Eagles recorrem a Oren Burks como próximo jogador após a lesão de Nakobe Dean; LB já demonstrou seu valor na vitória do wild card

FILADÉLFIA – A lesão de Nakobe Dean afetou o vestiário do Philadelphia Eagles. Decano, fora para o resto dos playoffs com uma ruptura do tendão patelar, foi um dos líderes da defesa mais bem colocada no NFL. Seu impacto será perdido na unidade.

Felizmente, os Eagles têm um linebacker veterano esperando por sua oportunidade. Oren Burks, que se destacou em times especiais durante toda a temporada, entrou no jogo assim que Dean foi afastado. Burks se manteve firme e finalizou com quatro tackles em 54 snaps.

“Já estive nessa situação muitas vezes em minha carreira como terceiro patrocinador”, disse Burks no domingo. “Então, quando alguém cai, eu apenas conheço a oportunidade, me adianto e faço jogadas. Obviamente, há algumas jogadas que posso limpar (mas) sempre me esforço 100%, e os caras podem confiar em mim para estar onde estão. “Eu deveria.” ser.”

Burks não teve muito impacto na defesa na vitória de domingo, embora tenha tido a maior jogada do jogo. No pontapé inicial, Burks forçou o fumble de Keisean Nixon que Jeremiah Trotter Jr. se recuperou, deixando Lincoln Financial Field em um frenesi. Os Eagles marcaram um touchdown na primeira posse de bola e nunca mais olharam para trás.

“Eu me imagino fazendo jogadas revolucionárias”, disse Burks. “Conversamos sobre definir o tom desde o início, e que melhor maneira do que o pontapé inicial? Você pode sentir a energia e o ímpeto mudando.”

No futuro, Burks estará ao lado de Zack Baun como linebacker. Os Eagles vão contar com Burks para preencher a vaga pelo resto da pós-temporada, um dos motivos pelos quais o contrataram em março.

“Ele fez um ótimo trabalho e faz isso sempre que chega”, disse Baun. “Ele treina todas as semanas como se fosse titular. Ele também faz um ótimo trabalho em times especiais. Aquele pontapé inicial foi uma grande jogada (para nós).”

Burks está pronto para o desafio. Ele já esteve nessa situação antes, iniciando vários jogos pelo Green Bay Packers e pelo San Francisco 49ers, quando os principais titulares caíram ao longo dos anos. Burks manteve sua posição.

“Já estou na liga há algum tempo e tenho visto muitos looks”, disse Burks. “Então eu apenas aproveito e faço jogadas quando eles chamam meu nome”.