Os esports de Deus fazem história, vence Pokémon Unite ACL 2025 India League

Caminho para a glória

Os esports de Deus fizeram história depois de concluir um sonho dos playoffs para emergir como campeões do Pokémon Unite ACL 2025 India League. A equipe surpreendeu os fãs com uma das exposições mais impressionantes do Esports e do espírito de competitividade na história indiana, vencendo sete séries consecutivas em um único dia. Eles derrotaram algumas das melhores equipes do país, incluindo S8ul, Revenant Xstark e Global Evaports, para conquistar o título do campeonato.

Com essa vitória, os esports de Deus ganharam a honra de representar a Índia nas finais do PUACL no Japão, programadas para 29 e 30 de março. As finais terão as melhores equipes em toda a Ásia, dando a Deus a oportunidade de mostrar seu talento no cenário global.

Um retorno a lembrar

Os esports divinos não tinham um caminho fácil para a glória. O torneio começou com a fase de grupos, onde a equipe lutou para encontrar seu equilíbrio. No decorrer de sete dias do jogo, eles enfrentaram saídas iniciais em vários jogos e terminaram no sétimo lugar da classificação. Essa posição precária significava que a viagem dos playoffs começaria na última rodada, a 7ª rodada, exigindo que eles derrotassem cada equipe classificada acima deles para reivindicar o título.

Em uma amostra incrível de determinação e habilidade, as probabilidades de esportes eletrônicos divididos desafiaram, combatendo a fadiga e os oponentes mais difíceis em um único dia. Em 26 de janeiro, os sete jogos consecutivos dos playoffs disputaram, superando cada obstáculo a caminho de elevar o cobiçado troféu.

Os esportes eletrônicos de Deus também foram embora com US $ 16.000 do prêmio de US $ 40.000 de Puacl Índia 2025.

Momento de crescimento para o Pokémon se une na Índia

A Índia PUACL 2025, organizada pela Skyesports, atraiu mais de 461.000 espectadores apenas no último dia, mostrando a crescente popularidade do Pokémon Unite Sports Electronic Sports na Índia.

Com o Skyesports para o comando, o Pokémon Unite aumentou constantemente como um dos melhores títulos de esportes eletrônicos do país. A vitória de Deus dos Esports serve como um testemunho do talento e o potencial dos jogadores indianos e prepara o palco para uma apresentação emocionante nas finais do PUACL no Japão.

Mais uma oportunidade para a glória

Enquanto a Liga PUACL 2025 da Índia chegou ao fim, há mais uma possibilidade para os jogadores do Pokémon Uniter chegarem às finais no Japão, e esse é o torneio de inverno do Pokémon Unite.

As inscrições estão atualmente na última seção e são abertas até 29 de janeiro. As equipes registradas competirão na fase de classificação, na fase do grupo e, finalmente, nos playoffs em 9 de fevereiro para determinar uma equipe indiana que se qualificará para as finais no Japão, juntamente com os Esports Pienos.

Fonte: Skyesports

