Os ex -golfinhos Linquer

A curta duração de Jonathan Martin NFL A corrida é mais conhecida pelo escândalo de intimidação que o acompanhou. Mais de uma década depois que seus colegas de equipe foram acusados ​​de assédio, o ex -revestimento ofensivo do Miami Dolphins lamenta sua participação na investigação da questão da liga, Recentemente disse à ESPNEnquanto admitia que “ele nunca acreditou por um segundo”, ele estava sendo intimidado.

Martin, 35, foi uma segunda rodada dos Dolphins em 2012, mas jogou apenas sete jogos em 2013 antes de procurar ajuda médica para a angústia emocional. Os relatórios logo indicaram que Martin havia sido vítima de “assédio e burro persistente” para seus colegas bloqueadores Richie Incognito, Mike Pouncy e John Jerry. Então, a NFL interveio, o advogado de comissionamento, Ted Wells, para investigar e o incógnito recebeu uma suspensão de equipe indefinida por “conduta prejudicial para a equipe”. O clube também desencadeou seu treinador de linha ofensiva.

Incognito usou comentários depreciativos e raciais, Martin reiterou a ESPN em entrevistas recentes. No entanto, o último reformulou as interações como “uma situação com meus colegas de equipe que eu não estava muito feliz”. A mãe de Martin, Jane, “leia sua própria situação sobre a situação”, disse ele, e empurrou a noção de “bullying”.

“Eu nem tinha dito aos meus treinadores, não havia dito a ninguém”, explicou Martin. “E de repente ele está na ESPN, certo? … Eu nunca pensei que por um segundo estava sendo intimidado … é uma história que estou tentando consertar há 10 anos.”

Martin nunca tocou outro clique para os Dolphins após o escândalo surgiu e, de fato, ele jogou apenas mais 15 jogos no nível da NFL, após uma troca de 2014 de 2014 ao San Francisco 49ers. Ele prefere não discutir a controvérsia definidora de sua carreira, dizendo que gosta de “me apresentar como eu hoje”, mas acrescentou que seu “maior arrependimento (em)” era “participar desse programa de palhaço” de uma investigação da NFL.

“Não foi bom”, disse Martin, que foi preso em 2018 por rotular o incógnito e outros supostos bandidos de golfinhos em uma publicação em redes sociais que mostram uma espingarda e munição. “Eu precisava de algum tipo de futebol … (mas) eu não precisava ser esse tit para o TMZ, certo? Eu deveria ter me sentado com o proprietário e o treinador dos golfinhos e pensei”.

Apesar de seus arrependimentos pessoais, Martin também procurou se enquadrar como um “Alfa” em suas últimas entrevistas na ESPN, concluído com uma escavação em Incognito e seus ex -companheiros de equipe da equipe de Dolphins.

“Eu não tenho mais nenhum ressentimento para qualquer pessoa nessa situação”, disse Martin, “porque Richie Incognito e Mike Cobrey já alcançaram seu ponto máximo. Eles já alcançaram o maior sucesso que alcançarão em sua vida. E eu.” ‘estou começando “.

Enquanto isso, desconhecido, ele acredita que os comentários de Martin são evidências de que ele foi prejudicado anos atrás.

“Ele não conseguiu cortar na NFL, então ele renunciou e sua mãe me culpou”, “Icogen escreveu em x essa semana. “A mídia herdada empurrou essa narrativa muito e muito. Pena que tudo era uma mentira!

“Foi selvagem ler o relatório Ted Wells”, ” Incognito adicionado. “Um grupo de advogados entrou e tentou entender a cultura de trajes da NFL. Eles fizeram uma montanha com uma colina de toupeira enquanto eram liderados pelos pais de Martin. Dolphins.