Os fãs Boo National Hymn dos Estados Unidos antes da equipe dos EUA.

Os fãs do Bell De Montreal Center vaiaram o hino nacional dos EUA diante da equipe que enfrentou o Canadá no confronto das 4 nações. (Foto da Copa do Mundo de Munhoz/4nfo/Hóquei através de imagens Getty)

O confronto da tenda dos quatro confrontos das Nações deu uma guinada feia antes mesmo de o álbum cair. Antes do longo jogo entre a equipe dos EUA e a equipe do Canadá, os fãs vaiaram o hino nacional dos EUA.

A rivalidade do hóquei dos Estados Unidos, embora sempre apaixonada, assumiu um novo contexto geopolítico seguindo os planos do presidente Donald Trump para impor tarifas pronunciadas aos bens canadenses. Os fãs do jogo, realizados no Bell Center, em Montreal, vaiaram em voz alta pelo hino pré -jogo dos Estados Unidos.

Depois de pedir ao público que se levante, um locutor pediu ao público que respeitasse os hinos nacionais, “no espírito deste grande jogo que encanta a todos”. O público ignorou o pedido.

Os fãs canadenses estão vaiando com o hino dos Estados Unidos há semanas, logo depois que Trump anunciou que os Estados Unidos estariam impondo 25% de tarifas às importações canadenses e mexicanas, além de uma tarifa de 10% sobre petróleo, gás natural e eletricidade de Canadá.

Triunfo Mais tarde ele concordou em parar as tarifasMas as vaias persistiram.

Os fãs dos jogos organizados por Toronto Raptors da NBA e dos senadores da NHL Ottawa vaiaram durante o “Starry Banner” no início deste mês. É costume que os hinos de ambos os países sejam disputados durante os jogos internacionais, mas ter bases de fãs Boo um hino nacional é incomum.

Antes da vitória por 6-1 da equipe dos EUA sobre a Finlândia na quinta-feira, também realizada no Bell Center, os fãs locais canadenses vaia Enquanto joga o hino americano, que leva os jogadores americanos a falar sobre isso após o jogo. Matthew Tkachuk, que marcou dois gols contra a Finlândia, simplesmente disse “ele não gostou”, de acordo com o Associated Press. O capitão de Boston Bruins, Brad Marchand, que joga pela equipe do Canadá, concordou.

“Não deve haver nada disso. Estamos aqui para jogar um jogo de hóquei. Eles podem vaia tudo o que querem durante os jogos. Os hinos devem estar fora dos limites”, disse Marchand a jornalistas após o jogo de quinta -feira, via via Massa. “Eles (os jogadores) não têm nada a ver com as coisas políticas que estão acontecendo. Sinto -me mal por esses caras naquela época. Não acho que esteja correto.”

Pelo menos os Estados Unidos não lidarão mais com uma multidão canadense em casa, já que o jogo de sábado é o último em Montreal. Os dois últimos jogos Robin Robin e a final ocorrerão no TD Garden, em Boston, na próxima semana.