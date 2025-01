Os fãs de Indiana cantam ‘Fire Woodson’ enquanto o número 19 de Illinois marca mais pontos contra os Hoosiers na história do Assembly Hall

Gritos de “Fire Woodson” ecoaram dentro das paredes sagradas do Assembly Hall na noite de terça-feira, enquanto o técnico do Indiana, Mike Woodson, e sua equipe sofriam a maior derrota em casa do programa desde 2010, caindo por 94-69 contra o número 19 do Illinois, em Bloomington, Indiana.

O Indiana perdia por 25 minutos no final do primeiro tempo, o que gerou pedidos da seção estudantil para que IU demitisse seu treinador. Os gritos continuaram em várias ocasiões, mas não alteraram a trajetória da disputa, já que os Hoosiers ficaram 30 pontos atrás antes do intervalo e a certa altura perdiam por 31 pontos no segundo tempo antes da derrota de 25 pontos.

“Não jogamos bem no primeiro tempo”, disse Woodson após o jogo, afirmando o óbvio. “Éramos horríveis.”

“Eu amo nossos fãs e os respeito”, continuou ele. “Mas cabe a mim fazer com que os nossos jogadores joguem em alto nível. Esse é o meu trabalho e vou continuar a trabalhar nessa área e espero que os nossos adeptos continuem lá e continuem connosco.”

Illinois fez oito de suas 11 tentativas de 3 pontos no primeiro tempo e teve a defesa de Indiana em seu encalço desde o salto, quando a estrela oposta ao estreante Kasparas Jakucionis, uma escolha projetada entre os cinco primeiros, marcou 19 de seus 21 pontos no dia no jogo. quadro de abertura para definir o tom. Indiana, por outro lado, acertou 0 em 6 na faixa de 3 pontos nesse período antes de terminar 4 em 18.

Indiana sofreu uma derrota de 25 pontos em Iowa no sábado e mostrou pouca vida na derrota de 25 pontos na terça-feira, além de uma quase briga que estourou no final da ação com o jogo quase oficialmente resolvido. A certa altura, o calouro de Illinois, Tomislav Ivisic, e o veterano de Indiana, Luke Goode, ex-jogador do Illini, trocaram palavras que levaram a uma breve briga que teve que ser resolvida.

Os Hoosiers estavam 11-0 em casa nesta temporada no início do dia (todos os jogos eram favoritos para vencer), mas perderam por uma margem de 25 pontos para um adversário da conferência pela segunda vez em um período de quatro dias. Foi a maior perda de casas desde a queda de 78-46 para Wisconsin em 25 de fevereiro de 2010, e a terceira maior perda de casas na história escolar, de acordo com dados de referência da CBB.

“Não podemos permitir que dois jogos, e foram jogos embaraçosos para nós, determinem a nossa temporada”, disse Woodson sobre as duas derrotas desiguais desta semana. “Ainda temos um longo caminho a percorrer, faltam muitos jogos do Big Ten. Só preciso nos preparar melhor e estar pronto para jogar.”

Woodson, que jogou pelos Hoosiers sob o comando do técnico Bob Knight de 1976 a 1980, está em sua quarta temporada no comando de sua alma mater. A situação profissional de Woodson ficou em dúvida depois que os Hoosiers perderam o torneio da NCAA na temporada passada, mas ele assinou novamente através do portal de transferências após ser contratado. No entanto, a realidade ficou muito aquém das expectativas da pré-temporada, e IU (13-5, 4-3 Big Ten) está mais uma vez no caminho certo para perder o torneio da NCAA.