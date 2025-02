Os fãs de indignação continuam como servidores PlayStation por 14 horas são executados

Você não parece bem, Sr. Sony!

Os fãs estão extremamente preocupados, pois os servidores do PlayStation estão baixos há mais de 14 horas. Esta situação lembra a interrupção do Red PlayStation de 2011.

A Sony reconheceu o problema com os servidores PlayStation, mas, infelizmente, não há informações confirmadas sobre quando eles estarão online novamente. Vamos dar uma olhada nos detalhes deste artigo.

Os fãs estão com medo?

Não há dúvida de que a maioria dos jogadores e fãs está um pouco assustada e está experimentando flashbacks da interrupção do PlayStation Server que ocorreu em 2011.

Esse hack apresentou informações pessoais de cerca de 77 milhões de contas, impedindo que os usuários do PlayStation 3 e do PlayStation Portable Systems acessem o serviço. O incidente ocorreu entre 17 de abril e 19 de abril de 2011, que levou a Sony a desativar a PlayStation Network em 20 de abril. A interrupção durou 23 dias.

Atualmente, os servidores caíram por 14 horas, deixando os fãs preocupados com o fato de esse ser outro hack. No entanto, muitos fãs acreditam que essa é apenas uma interrupção temporária do servidor e não está relacionada a nenhum incidente de pirataria.

Se você é um usuário do PlayStation, recomendo que você altere sua senha porque ainda parece incompleto que não houve transparência geral na situação de por que a PlayStation Network está inativa. Isso dá flashbacks quando foram pirateados em 2011. pic.twitter.com/8z4ib7jeqc – Vazamentos Fortnite | PLUTO V2 (@Fortnitepv2) 8 de fevereiro de 2025

Um usuário do Twitter, FortnitePv2, aconselha os usuários do PlayStation a alterar sua senha de ID do PS e ativar a verificação de dois etapas. No entanto, quando tentamos fazê -lo, não conseguimos fazer login ou fazer nenhuma alteração devido à interrupção contínua.

Enquanto isso, os usuários do Xbox parecem estar calmos, indo ao Twitter para mencionar que nunca tiveram um problema semelhante. Da mesma forma, os jogadores de PC não parecem afetados.

Muitos fãs ainda estão furiosos com a interrupção do servidor PlayStation, pedindo à empresa que resolva o problema imediatamente ou forneça uma atualização sólida sobre se eles foram piratas.

Por enquanto, não está claro quando podemos esperar que os servidores retornem online. Continuaremos fornecendo atualizações sobre a situação do servidor PlayStation; portanto, siga -nos para obter as informações mais recentes.

