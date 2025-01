Os fãs do Bills ajudam a arrecadar mais de US$ 41.000 para uma instituição de caridade apoiada por Mark Andrews após sua derrota nos playoffs.

Os fãs do Buffalo Bills estão torcendo por Mark Andrews após sua brutal recepção perdida no domingo nos playoffs da AFC.

A partir de terça-feira à noite, uma página GoFundMe dedicada a apoiar A instituição de caridade escolhida pelos Baltimore Ravens para diabetes juvenil arrecadou mais de US$ 41 mil. Esse total está bem acima da meta inicial de US$ 5.000.

Grite para Bills Mafia por mostrar apoio ao nosso garoto Mark Andrews e doar para o @AvanceT1D organização, que trabalha para curar e melhorar a vida de quem sofre de diabetes tipo 1 💜.https://t.co/tQfjchcmOx -Baltimore Ravens (@Cuervos) 22 de janeiro de 2025

O dinheiro da campanha irá para a Breakthrough TD1, uma organização de pesquisa e defesa do diabetes juvenil. Andrews, que foi diagnosticado com diabetes tipo 1 quando criança, há muito apoia a instituição de caridade, anteriormente conhecida como JDRF. Ele já trabalhou como embaixador juvenil do Breakthrough TD1 no passado.

Os Ravens marcaram um touchdown tardio em seu jogo da rodada divisional da AFC contra o Bills na noite de domingo, e buscaram uma conversão potencial de 2 pontos para empatar o jogo faltando apenas 93 segundos para o fim do relógio. Lamar Jackson encontrou Andrews aberto na linha do gol, mas Andrews perdeu o controle da bola depois que ela o atingiu nas mãos.

Ele deixou cair o passe e os Ravens acabaram perdendo o jogo. A vitória mandou o Bills para o jogo do campeonato AFC, onde enfrentará o Kansas City Chiefs no domingo.

Foi um dos piores jogos da carreira de Andrews. O três vezes Pro Bowler e um dos melhores jogadores dos Ravens de sua geração também deixou cair uma bola no final do primeiro tempo e se atrapalhou no que teria sido uma primeira descida no território dos Bills, que Buffalo mais tarde converteu em um field goal. As quedas foram as primeiras desde a semana 6 da temporada regular e extremamente raras para o frequentemente confiável tight end.

Andrews não falou com os repórteres após o jogo e também esteve ausente da sessão de imprensa de segunda-feira no vestiário.

“Não há ninguém que tenha mais coração, se preocupe mais e lute mais do que Mark”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh. “Não estaríamos aqui sem Mark. Isso é o que você diz a ele.

“É como qualquer outra coisa. O destino é uma decisão que você toma. A decisão é como você lida com o que acontece em sua vida. Mark vai lidar com isso de maneira fantástica, como sempre faz, porque ele é uma pessoa de grande caráter. Ele é uma pessoa durona. Ele é uma boa pessoa. Estou orgulhoso dele assim como estou orgulhoso de todos os meninos.”

Embora o erro certamente ainda esteja atormentando Andrews, e continuará assim por algum tempo, a Bills Mafia está pelo menos tentando transformá-lo em algo positivo para ele.