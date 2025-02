Os fãs do Eagles quebram o recorde da maior parte da mercadoria do Super Bowl comprada 24 horas após o jogo do campeonato da NFL

Os fãs do Philadelphia Eagles certamente sabem como comemorar um campeonato. Alguns cuidaram da Broad Street depois que o LIX dominante do Super Bowl 40-22 da equipe venceu nos chefes de Kansas City, outros tentaram escalar postagens telefônicas, rasgando alguns. Muitos tiraram o dia de folga do dia, outros fizeram planos de desfile e, este ano, mais do que nunca, compraram merchandising para comemorar a vitória.

A maioria dos fãs de futebol já tem um armário cheio de camisetas, moletons, chapéus e muito mais em seus armários, mas quando a equipe deles vence o Super BowlÉ tentador adicionar à coleção.

Nas primeiras 24 horas após a vitória, os Eagles venderam mais mercadorias do que os fãs de qualquer outra equipe do campeonato durante esse período. De acordo com Revista de negócios de esportesAssim, Os Eagles são o melhor campeão de fanáticos por vendedores em todos os esportes no primeiro dia após uma vitória. Fanatics vende a licença oficial NFL engrenagem.

Os Eagles venceram o Los Angeles Dodgers, que anteriormente teve esse recorde após sua vitória na World Series de 2024 sobre o New York Yankees.

É provável que os registros não parem por aí, já que a equipe também está no ritmo de quebrar seu próprio recorde, estabelecido quando venceu tudo em 2018, pelas vendas gerais do Campeonato do Super Bowl. A camisa da coleção de vestiários, a coleção de chapéus dos troféus de fantasia e o jogo do jogo Green Super Bowl Green Super Bowl do Saquon Barkley estão entre os melhores fornecedores.

Os fãs de pássaros não apenas compram a Filadélfia, os fãs venderam merchandising para fãs em todos os estados e em mais de 60 países.