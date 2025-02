Os fãs protestam no comércio de Luka Dončić fora da Mavericks Arena, já que Anthony Davis estreia em Dallas

Os fãs do Dallas Mavericks protestam contra o comércio de Luka Dončić do lado de fora do American Airlines de Dallas Center antes do jogo de sábado. (Foto de Tim Heitman/Getty Images)

Faz uma semana desde a impressionante troca que enviou a estrela dos Dallas Mavericks, Luka Dončić, para o Los Angeles Lakers. Mas os fãs do Mavericks estão longe de parecer; Em vez disso, eles estão saindo às ruas.

Anthony Davis, que Dallas adquiriu como parte do comércio, fará sua estréia no Mavericks na tarde de sábado. Antes do jogo, os fãs dos Mavericks estão protestando fora do American Airlines Center em Dallas, expressando seu descontentamento sobre o comércio.

Alguns sinais transportados por manifestantes estão prestes a Miss Dončić, considerados o rosto da franquia e uma figura amada em Dallas. Mas outros pediram diretamente ao gerente geral de Mavericks, Nico Harrison, que professor do comércio, foi demitido.

Um vídeo de Tim MacMahon da ESPN Ele mostra os fãs que vaiam um corte de Harrison com um nariz de palhaço vermelho e cantando “Nico fede”.

Este vídeo contém linguagem gráfica.

Os fãs também compraram cercas de publicidade digital em Dallas para compartilhar seu descontentamento com o comércio. Em um outdoor, para Painel: “Era para ter uma estátua”. A cerca publicitária também se refere às palavras agora irônicas na estátua de Dirk Nowitzki fora do American Airlines Center: “Lealdade nunca desaparece”.

O grupo de fãs protestantes também está pedindo que a equipe venda. Os Mavericks pertencem à família de Miriam Adelson, que administra a companhia de Sands de Casino Las Vegas; Patrick Dumont, filho – -lada de Adelson, é o governador da equipe e deu a aprovação final da troca.

O GM defendeu o comércio no fim de semana passado, dizendo que “ele avançou para o que seria um verão tumultuado” enviando Dončić para o Lakers. Mas essa explicação foi desconhecida pelos fãs do MAV. Harrison está sujeito a ameaças de morte e epítetos raciais desde o comércio, e teve que fortalecer a segurança na areia do Mavericks.

Agora, os olhos recorrerão a Davis, que terá que mostrar que tudo o que Dallas perdeu. Davis, que tem lidado com uma lesão abdominal, é Oficialmente disponível Para o jogo de sábado. Ele alcançou um começo forte, deixando uma grito escapar após um balde arenoso no primeiro trimestre.