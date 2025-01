Os funcionários emitem um aviso aos comandantes após várias forças de jogo contra o ‘Tush Push’ dos Eagles no campeonato da NFC

O Philadelphia Eagles explodiu seu característico marechal de campo “Tush Push” várias vezes no campeonato de domingo da NFC. De fato, a peça funcionou tão bem no último trimestre que fez com que os rivais dos comandantes de Washington recebessem um aviso dos árbitros devido a repetidas penalidades.

O marechal de campo dos Eagles, Jalen Hurts, tentou pela primeira vez se esgueirar no primeiro e o gol com 13:43 no jogo, e a Filadélfia venceu por 34-23. No entanto, o forro defensivo Jonathan Allen foi sancionado fora de jogo, então os Eagles retornaram ao “Tush Push” na próxima jogada, apenas para que as mágoas fossem paradas em secar. Então eles se alinharam novamente, desta vez recebendo uma penalidade do apoiador dos comandantes, Frankie Luvu, que pulou sobre toda a linha e contatou machuca enquanto o resto dos Eagles ainda estava.

Sua penalidade por invasão seguiu outro alinhamento de “Tush Push” e outro conta difícil de Hurts, com Luvu novamente pulando na linha e desenhando uma bandeira. Allen então fez o mesmo, passando cedo ao longo do interior da linha no próximo alinhamento “Tush Push” dos Eagles, e os funcionários emitiram um aviso por infrações repetidas de Washington, sugerindo que eles pudessem dar uma pontuação aos Eagles Se a atividade continuou.

Após o anúncio, os Eagles pressionaram novamente, desta vez pressionando o gatilho e subindo 41-23 com um verdadeiro furtivo de mágoas.