Os guerreiros precisam atacar Jimmy Butler agora que o preço de venda de Miami caiu

Desde o início de 12-3, que provou ser um acúmulo de ouro do tolo, os Golden State Warriors perderam dois de três jogos nos últimos dois meses com uma ofensiva dos cinco mais baixos e a defesa inferior 10. Eles são Sempre pelo menos nas bordas dos rumores comerciais, mas, além de um acordo de barriga para Dennis Schroder, eles ainda não apertaram o gatilho de nada que se estenda ao verão quando mordiscavam Paul George e Lauri Markannen.

O pensamento predominante sempre foi que Stephen Curry ainda é grande demais para simplesmente desistir de outra carreira para o título. Mas a maneira pela qual essa equipe procurou nesta temporada não inspirou nenhuma esperança realista de que exista uma troca que possa acessar os guerreiros a uma disputa honesta, menos do que isso, a propriedade e o escritório principal, claramente não se comprometem a se comprometer O que eles acreditam que ainda é um futuro promissor.

Isso incluiu, mais recentemente e em particular, rumores sobre um possível comércio de Jimmy Butler. Os Warriors, com o objetivo de negociação ou desinteresse genuíno, dado o alto preço de venda de Miami, deixaram claro que eles não iriam entrar nos negócios dos Butlers. Isso provavelmente foi inteligente. Butler, por conta própria, não fará de Golden State um candidato e deseja uma grande extensão do contrato neste verão que será uma pílula bastante difícil para qualquer organização, dada a era avançada de Butler.

Mas isso é, e sempre foi, sobre o preço, e com Um relatório na terça -feira sugerindo que Miami agora está disposto a levar menos em troca apenas para obter o agora Tram de três vezes Retirados da equipe, os Warriors deveriam estar procurando não apenas para entrar em Butler para se misturar, mas atribuir o que poderia ser uma oportunidade de ouro para comer seu bolo e comê -lo também.

O’Connor indicou que os Warriors são, de fato de ver -Item. Eles obtiveram muita esperança nesse campeonato de 2022. da história da franquia, enquanto não faz nada significativo para apoiar aqueles que afirmam.

Jonathan Kumina e, muito mais desconcertante, a Brandin Podziemski foi pintada como intocável, mesmo quando Steve Kerr nunca esteve disposto a cumprir completamente seu desenvolvimento. Quando eles jogam bem, jogam minutos regulares. Quando não estão, não. O mesmo vale para Mouly Moody. Tudo isso é compreensível para uma equipe que está tentando vencer agora, mas se você vai jogar a carta de desenvolvimento, então jogar ele.

Caso contrário, é hora de procurar Butler se o preço estiver correto. E à direita, quero dizer razoável. Os guerreiros não podem procurar uma farsa e nada mais. Eles precisam estar dispostos a comprometer alguns ativos. Mas se Miami estiver pronto para ouvir ofertas que, por exemplo, incluam apenas uma das Kuminga ou futuras escolhas, mas não ambas, o Golden State melhora o gatilho ou, de uma vez por todas, acabar com a farsa vencedora Agora e admita que eles estão prontos para viajar para Steph Steph.

Quanto à mecânica de como poderia ser um acordo razoável de mordomo, Andrew Wiggins ou Draymond Green teriam que estar nele, além disso, para que o dinheiro de entrada e saída funcione. Eliminando a nostalgia, os guerreiros seriam melhores para o comércio verde? É uma pergunta justa.

Além disso, Miami gostaria de assumir os salários de verde e/ou Wiggins, que são dois anos após isso (opções de jogadores em 2026)? Provavelmente não. De acordo com Barry Jackson, de Miami HeraldO calor está posicionando para ter mais de US $ 80 milhões em espaço de capitalização no verão de 2026, quando Luka Doncic, e um grande número de outros jogadores notáveis, é estabelecido, a partir de agora, para ser um agente livre.

Isso faz com que um cara como Julius Randle, cujo contrato expire neste verão, é mais atraente. E você não saberia … Ian Begley relata que Miami Eu estava interessado em comerciante em Randle Esta baixa temporada antes de Nova York enviar os Wolves. Isso poderia fazer um acordo de três equipes entre os Warriors, os Wolves e aquecer uma opção viável, com Wiggins retornando a Minnesota e Randle em Miami.

O ponto é que existem várias maneiras pelas quais isso pode funcionar para os guerreiros terminarem com Butler. Adoramos especular com ofertas hipotéticas nesta era de todas, mas no final, a única coisa que realmente importa é que, se uma equipe quer fazer algo, quase sempre é um caminho.

Existe uma maneira de os guerreiros fazer isso. Eles não devem passar pela prancha de Butler, porque não é suficiente e você só precisa lidar com o pagamento deste verão para justificar o preço alto que pagou para obtê -lo primeiro. Mas se eles podem reter ativos centrais para manter essa suposta ponte no futuro intacto ou, melhor, para usar em outro comércio (Nikola Vucevic, alguém?) Para reforçar ainda mais as possibilidades dessa lista atual de competir por um título, eles precisam para ir em frente.

Guerreiros para remover o Andre Iguodala Cirta Número 9: Four Times Champion, 2015 MVP Finals ‘pertences’ nas vigas Jasmine Wimbish

Isso pode ser uma situação agora ou nunca, e com curry ainda é tão bom quanto ele, nunca é uma pílula muito amarga para engolir se houver uma maneira razoável de evitá -la. Butler dá aos Warriors a segunda estrela que desespero a necessidade de criar uma ofensiva fora do sistema antigo que não cria mais tiros sozinhos.

É curioso como funciona quando o Prime Klay Thompson e Curry não estão correndo com Kevin Durant e Andre Iguodala. Se os Warriors vão competir agora, eles precisam fazê -lo como o resto da liga que precisa de grandes jogadores que criam vantagens consistentes. A partir daí, todo o movimento do estado de ouro pode ser um recurso de separação que pode torná -los extremamente difíceis de proteger em uma série de pós -homem. Ele está lá para levar se Miami estiver oferecendo. Veremos se os Warriors realmente apoiam suas declarações e mostram que ainda acreditam em Stephen Curry.