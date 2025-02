Os homens indianos derrotaram a Espanha por 2 a 0 na liga FIH Pro; As mulheres perdem 1-2 no tiroteio vs. Inglaterra

A equipe indiana de hóquei retornou à Espanha por 2 a 0 na partida da FIH Pro League em Bhubaneswar no domingo. A Índia perdeu para a Espanha 1-3 na primeira partida no sábado, apesar da aquisição da orientação do Gol SuchJeet Singh. No entanto, no domingo, era um lado indiano completamente diferente, porque dominou a maior parte da partida e marcou dois gols através do Mandeep Singh (32 minutos) e Dilpreet Singh (39) para conseguir três pontos. Então a Índia jogará na Alemanha na terça -feira.

Era a Índia, que desfrutou de uma melhor participação na posse da bola e criou maiores chances nos dois primeiros trimestres, mas eles não puderam ser usados ​​para fins.

A Índia teve sua primeira chance no quinto minuto, quando Mandeep teve uma oportunidade de ouro em círculo, mas o goleiro espanhol Rafael Rivilla deu uma sólida defesa para negar ao atacante indiano.

Alguns segundos do final do primeiro trimestre da Índia ganharam penalidades, mas Jugaj Singh hesitou.

Krishan Bahadur Pathak, o guardião da Índia, fez uma defesa perigosa para recusar a Espanha o primeiro tiro no gol aos 14 minutos.

A Índia dominou a posse e pressionou fortemente nos dois primeiros trimestres, mas não violou a forte defesa espanhola, porque ambas as equipes não quebraram o impasse no primeiro tempo.

Dois minutos após a mudança de fim, a Índia garantiu outra esquina, mas o goleiro espanhol Revilla apresentou uma economia dupla para recusar o JuGraj.

Mas, desde o acerto livre resultante Mandeep, ele cuidadosamente se inclinou no passe de Dilpreet de perto para a Índia.

Sete minutos depois, Dilpreet marcou seu 32º gol para a Índia com uma brilhante deflexão depois de colocar Mandeep e Gurjant Singh.

No 43º minuto da Espanha, venceu o canto do pênalti, mas seu Dragflicker Pepe Cunill perdeu seu gol.

A Índia logo recebeu uma penalidade, mas Jugaj falhou novamente.

Após dois gols, a Espanha pressionou o acelerador, vencendo vários cantos de penalidade no último trimestre, mas a defesa indiana foi alta na ausência do capitão Harmanpreet Singh, que repousou na partida.

No início daquele dia, o time de hóquei indiano lutou duas vezes antes de cair 1-2 ao tocar com a Inglaterra depois que as duas equipes terminaram em 2-2 durante o regulamento.

Paige Gillot (40 minutos) e Tessa Howard (56) marcaram a partir de dois cantos de penalidade para a Inglaterra no cronômetro regulatório, enquanto os portões da Índia vieram de Navneet Kaur (53.) e Rutoja Dadaso escreveram (57). Kaur marcou um castigo enquanto Rutia atingiu o gol.

No tiroteio, apenas o NAVNEET marcou gols para a Índia, enquanto o capitão Salima Tete, Sunelita Toppo e Lalremami Ulatili.

Na Inglaterra, Lily Walker e o capitão Sophie Hamilton eram para esse fim.

A vitória deu à Inglaterra um ponto de bônus. A Índia já havia derrotado a Inglaterra por 3-2 na primeira partida aqui no sábado.

As mulheres indianas jogarão na Espanha na terça -feira.

A Inglaterra começou com uma nota agressiva, dominando o intercâmbio precoce. No primeiro trimestre, eles desfrutaram da posse da bola e garantiram o primeiro canto de penalidade da partida no nono minuto, mas não foi possível passar no experiente Savita Puni em frente ao gol indiano.

A Inglaterra continuou o domínio e garantiu o segundo canto de penalidade aos 11 minutos, mas mais uma vez não violou a defesa indiana.

Até agora, Caur tem sido o melhor jogador para a Índia com antecedência, criando uma chance para seu site com engrenagens rápidas e cansativas.

Kaur garantiu a primeira esquina na Índia aos 16 minutos, o que causou outra música estabelecida, mas o goleiro da Inglaterra recusou Manisha Chauhan do segundo ensaio.

Aos 21 minutos, Kaur foi novamente recusado a Inglaterra de perto.

Um minuto depois, a Índia venceu outro canto de pênaltis, mas o filme Deepiki foi largo, porque ambas as equipes não quebraram o impasse no primeiro tempo.

Depois de mudar o fim, a Inglaterra teve a primeira chance na forma do próximo canto de penalidade aos 38 minutos e nos próximos dois minutos, o que acabou quebrando o impasse.

Gillot cuidadosamente se inclinou em uma foto perfeita com a capitã Sophie Hamilton para transmitir a liderança da Inglaterra por 1 a 0.

Aos 53 minutos, a Índia garantiu penalidades por equipamentos de pau, e Kaur não cometeu um erro neste lugar.

Três minutos depois, o goleiro da Índia, Savita, poupou sua perna esquerda estendida do elemento estabelecido.

Mas alguns minutos depois, a Inglaterra garantiu outro canto de penalidade, e Howard ricocheteou no sucesso de Hamilton.

Logo após o gol, a Índia retirou o goleiro do Savita para um jogador de campo adicional, e Rutia marcou um brilhante gol de estreia do Sunelita Pass para obter paridade.

Alguns segundos do Hooter Inglaterra final garantiu outro canto de penalidade, mas a Índia defendeu firmemente a partida no tiroteio.

(Com exceção do cabeçalho, essa história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).