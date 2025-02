Mujerb-Urhman fez sua estréia no IPL em 2018.

No domingo, 16 de fevereiro, os índios de Mumbai anunciaram Womenb-Urhman como a substituição do ferido Allah Ghazanfar para a India Premier League (IPL) 2025.

Mujerb se juntará à franquia para INR 2 milhões de rúpias. Sua inclusão ocorre após a lesão nas costas de Ghazanfar, que reservou por pelo menos quatro meses, descartando -a do Troféu dos Campeões da ICC 2025 e IPL 2025.

Mujerb jogou 19 jogos no IPL até agora e apareceu no torneio em 2021 para a Sunrisers Hyderabad (SRH). Antes disso, ele jogou três temporadas no Punjab Kings (PBK).

Os índios de Mumbai corda em Womenb-Urhman, feridos pela substituição de Allah Ghazanfar:

A franquia anunciou a inclusão de mulheres na plataforma de mídia social X. Os cinco campeões do IPL compartilharam as notícias e desejaram uma rápida recuperação para o ferido Allah Ghazanfar.

A publicação disse: “Mujerb Ur Rahman, o spinner afegão foi assinado pelos índios de Mumbai como um substituto de Allah Ghazanfar, que foi descartado do IPL 2025 devido a uma lesão.“

“Mujerb jogou mais de 300 jogos T20 que estão se aproximando de 330 postigos em uma economia de cerca de 6,5. Os índios de Mumbai querem Ghazanfar uma rápida recuperação e recepção calorosa às mulheres a #OneFamily.“

📰 𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗨𝗿 𝗥𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗵𝗺𝗮𝗻 🇦🇫 🇦🇫Jjeeb ur rahman, o afegão dos índios de Mumbai assinou como substituição de Allah Ghazanfar, que foi descartada do IPL 2025 devido a uma lesão. pic.twitter.com/urnjhbfvl7 – Mumbai Indians (@mipaltan) 16 de fevereiro de 2025

Mujerb levou 63 postigos em 49 T20Is para o Afeganistão em uma economia de apenas 6,33 e uma média de 18,11. Ele também representou o Afeganistão em vários torneios da CPI, incluindo as Copa do Mundo de 50 e 20 em 20.

O BCCI ainda não anunciou o cronograma para o IPL 2025.

Os índios de Mumbai atualizaram o Esquadrão IPL 2025:

Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Rohit Sharma, Tilak Varma, Trent Boul Shrijith, Raj Angad Bawa, Satyanarayana Raju, Bevon Jacob, Arjun Tendulkar, Lizaad Williamas, Vignhur.

