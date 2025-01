Os jatos parecem abertos para manter Aaron Rodgers: por que o MVP da NFL de quatro tempos pode terminar em Nova York em 2025

Quando a temporada de 2024 terminou para o New York Jets, parecia que havia uma possibilidade muito real de que Aaron Rodgers tivesse jogado seu último instantâneo com um uniforme a jato, mas com a recente contratação de Aaron Glenn como treinador, a porta agora parece como deve estar aberto para Rodgers retornar em 2025.

De acordo com Ian Raptort de NFL Media, Glenn está aberto à idéia de trazer Rodgers de volta para uma terceira temporada em Nova York.

“Aaron Glenn, para o que eu tenho, está aberto a ele. Rodgers também. Espere que essas conversas aumentem na próxima semana,” Raptort Ele disse domingo.

Desde o final da temporada, Rodgers insistiu que poderia retornar aos Jets, mas mencionou que teria que esperar e ver quem contratou a equipe como o novo treinador e gerente geral.

“Acho que todo mundo entende que será reduzido a um GM e um treinador e meu treinador e se todos queremos dançar juntos ou se não estiver nos cartões”, disse Rodgers ao “The Pat McAfee Show” em janeiro. 16, Através da ESPN.com.

Os Jets não apenas concluíram o trabalho de treinamento na semana passada, mas também encheram oficialmente seu trabalho de gerente geral no sábado Com contratação de Darren Mougey. Proprietário do Jets Woody Johnson, que Como relatado, eu queria ver Rodgers em Banca No início deste ano, provavelmente estará a bordo para manter Rodgers se é isso que Glenn e Mougey decidem que é melhor para a organização.

“Darren é um executivo confiável da NFL que tem experiência em trabalhar com uma impressionante coleção de líderes de futebol”, Johnson Ele disse no sábado. “Ele é um avaliador comprovado de talentos que nos impressionou com sua visão para essa equipe. Sua associação com o treinador Glenn revitalizará essa organização. Estou orgulhoso da pesquisa exaustiva que ele realizou e isso nos levou às duas melhores pessoas para liderar nosso futebol. Equipe.

Embora Glenn esteja aberto para trazer Rodgers de volta, não está claro como Mougey se sente. O novo gerente geral dos Jets pode ir de Rodgers e procurar substituí -lo no rascunho ou na agência gratuita. Mougey não tem vínculo com Rodgers, mas passou as últimas 13 temporadas no escritório principal de Denver, incluindo a baixa temporada de 2021, quando os Broncos demonstrou interesse em alcançar uma troca Para Rodgers, que estava com os Packers naquela época. No final, Rodgers passaria mais duas temporadas em Green Bay antes de ser Jets negociados em abril de 2023.

Com Rodgers já na lista, Mougey poderia usá -la como um possível marechal de campo: eu poderia deixar Rodgers começar em 2025 e preparar outra pessoa para 2026.

Se os Jets decidirem passar de Rodgers, eles estariam analisando uma cobertura morta de US $ 49 milhões para a temporada de 2025 se decidissem US $ 14 milhões em 2025 e US $ 35 milhões em 2026). Temos um colapso do contrato de Rodgers, que Você pode ver aqui.

Os Jets provavelmente tomarão uma decisão sobre Rodgers mais cedo ou mais tarde e isso é porque eles decidem avançar, terão que descobrir se desejam perseguir um novo quartback na agência gratuita ou no rascunho. Os jatos têm a sétima seleção geral em 2025 NFL DraftE se você perguntar o que eles podem fazer, poderá consultar nosso conjunto de rascunhos simulados aqui.