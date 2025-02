Os Jets contratam o ex -assistente de Leones, Tanner Engstrand, para servir como um novo coordenador ofensivo

O treinador -chefe de Nova York Aar Glenn contratou um novo coordenador defensivo Em Steve Wilks, no início desta semana, e agora ele encontrou seu novo coordenador ofensivo. Os Jets contrataram o ex -coordenador do jogo de Detroit Lions, Tanner Engstrand, como seu novo líder ofensivo, A equipe anunciou sexta -feira.

Engstrand passou as últimas cinco temporadas com os Leões, servindo em várias posições diferentes no lado ofensivo da bola, incluindo o treinador de asa fechada, o controle ofensivo de qualidade e o coordenador do jogo aéreo. O nativo de San Diego, 42 anos, começou sua carreira como treinador na Universidade de San Diego, trabalhando com corredores, frutos do mar de campo e até serviu como coordenador ofensivo antes de ingressar no Michigan Wolverines como analista ofensivo em 2018 durante uma temporada. Engstrand também passou um ano no XFL, servindo como coordenador ofensivo da DC Defenders.

Plano 2025 do NFL Draft 2025: O treinador da mentalidade defensiva Aaron Glenn é direcionado para a ofensiva Josh Edwards

Este foi um funcionário importante para Glenn, já que Engstrand será a melhor mente ofensiva no prédio, apesar de não chamar peças no NFL antes. Existem várias questões importantes a serem abordadas desse lado da bola nesta baixa temporada, incluindo a situação de Mariscal de Campo com Aaron Rodgers, bem como o que poderia ser uma nova linha ofensiva com Tacle Tacle Smith e Morgan Moses, que procuram novo acordos.

Engstrand é apenas o leão mais recente a deixar Detroit. Dan Campbell perdeu vários treinadores notáveis ​​nesta baixa temporada, como Glenn, o coordenador ofensivo Ben Johnson, o treinador da linha defensiva Terrell Williams, treinador de receptores abertos Antwaan Randle El, treinador assistente da QBS JT Barrett e o treinador de Wing fechou Steve Heiden.