Os jogadores de futebol da universidade assinam um acordo para serem pagos pela imagem em videogames

Centenas de jogadores de futebol universitário assinaram acordos de licença de grupo por sua semelhança que serão usados ​​em videogames no que se espera ser o maior acordo comercial na história da indústria, eclipsar US $ 20 milhões e, talvez, tocando mais de cem escolas.

A Pathway Sports and Entertainment, uma nova empresa focada em monetizar os direitos da NIL. Pathway, guiado por uma equipe de liderança de três membros que inclui ex -executiva de Altius e NFLPA, Casey Schwab, registrou mais de 450 jogadores no Alabama, Illinois, Georgia, Texas Tech, Wisconsin e Oregon.

Os jogadores da Crimson Tide e Illinois na segunda -feira foram os primeiros a chegar aos acordos durante um evento informativo com a participação de jogadores, administradores de cada escola e treinadores.

Várias escolas e jogadores confirmaram as reuniões em declarações dos esportes do Yahoo, incluindo o receptor do Alabama, Ryan Williams, que disse que esse caminho está “nos ajudando a obter nossa parte justa de royalties de um negócio de bilhões de dólares conduzidos por um videogame Isso é amado em todo o mundo.

Como parte do contrato, cada jogador recebe US $ 1.500 em um pagamento inicial, disse Schwab ao Yahoo Sports. O pagamento de royalties também é esperado, mas essa estrutura ainda não foi determinada.

A empresa agendou visitas em outras escolas em breve, com a intenção de assinar todos os seus jogadores, incluindo os de Clemson, Virgínia Ocidental, Missouri e Tennessee. O objetivo é assinar cada bolsa de estudos nas 134 escolas da FBS. Isso representa um total de aproximadamente 11.000 jogadores a um custo de mais de US $ 17 milhões em pagamentos iniciais, ou cerca de US $ 125.000 por escola.

No entanto, esse número provavelmente excederá US $ 20 milhões, com um grupo de milhões reservados para “pagamentos de embaixadores” a certos jogadores.

Espera -se que a remuneração seja considerada “fora do nulo” e isenta de inclusão no limite de troca de receita de que as escolas devem ser mantidas em breve como parte do sistema iminente de compensação de atletas.

Os acordos, se forem executados em todo o país, representam uma mudança significativa na maneira como os jogadores assinarão sua similaridade. No ano passado, em associação com vários prestadores de serviços, a EA Sports chegou diretamente aos jogadores por um adiantamento de US $ 600 cada para aparecer no retorno do popular videogame de futebol da universidade, “University Soccer 25”.

Embora um pequeno grupo de jogadores tenha recebido pagamentos de títulos, os valores de US $ 600 foram fortemente criticados como baixos por um videogame que gerou mais de US $ 500 milhões em vendas no ano passado. Os jogadores receberam aproximadamente 2% ou menos dessa renda.

Com os royalties, os executivos de caminhos esperam que os atletas ganhem pelo menos quatro vezes o que a maioria deles recebeu no ano passado.

“A visão geral é que os atletas ganham mais dinheiro do que vimos no primeiro ano do videogame”, disse Schwab. “Estamos criando um valor mútuo aqui. Isso é bom para diretores, treinadores e escolas de atletismo, porque eles estão tentando criar oportunidades legítimas para seus jogadores. Estes são legítimos.

Vários jogadores de futebol da universidade, incluindo o receptor do Alabama, Ryan Williams, concordaram em receber pagamentos em troca de sua semelhança usada em videogames populares. (Foto de Brian Bahr/Getty Images)

No novo sistema de remuneração de atletas que chega ao atletismo universitário, as escolas podem compartilhar milhões de dólares com atletas anualmente em um grupo de renda limitada com escadas mecânicas incorporadas. No entanto, a compensação obtida pelos atletas dos acordos externos é excluída do grupo limitado, uma maneira pela qual as escolas podem exceder legalmente a quantidade de dinheiro que seus jogadores estão recebendo.

Um novo braço de aplicação da NCAA, detalhado em uma história no Yahoo Sports na semana passada, monitorará o novo sistema de pagamento por meio de uma casa de remuneração nula dirigida pela Deloitte encarregada de determinar que as ofertas são genuínas através do valor do mercado de padrões REUTOUSE.

O contrato de licença do grupo de vídeo pode servir como um plano para as escolas sobre como gerar mais compensação para seus atletas sobre o limite de compartilhamento. Segundo um diretor coletivo, eles também evoluem para agências de marketing com a intenção de criar negócios reais para atletas: “O novo campo de batalha” no recrutamento.

Schwab “não tem preocupações” sobre os acordos que passam pela nova câmara de compensação da universidade, já que o caminho está usando “décadas de dados” para atingir seus valores de pagamento, disse ele.

O caminho tem mais campanhas. A empresa se concentra na criação de oportunidades para “acima da camada” para atletas “cruzando a porta principal” com escolas e diretores de atletismo, disse Schwab. Concluindo a equipe de liderança em Pathway está o ex -diretor coletivo da Geórgia, Matt Hibbs e Bob Philp, um veterano executivo de marketing esportivo com paradas na CAA e Roc Nation.

O Pathway concordou em enviar o Yahoo Sports um dos acordos de licença que os atletas estão assinando. O acordo promete entregar a uma escola de US $ 175.000 em “pagamentos legítimos de marketing e acima do limite” para os atletas dessa escola. Esse número inclui US $ 40.000 em “pagamentos de embaixadores” adicionais para serem determinados mutuamente entre a estrada e a escola.

O contrato especifica que os pagamentos resortam anualmente, desde que os jogadores permanecessem no programa Pathway. Para os atletas que avançam para o futebol profissional, Pathway tem a primeira opção de licenciar seu nulo em relação a qualquer videogame profissional, como a Madden NFL.

Os funcionários do Pathway têm “relações profundas” com os executivos de videogame, disse Schwab, e em breve se envolverão com eles, mas primeiro o foco em estabelecer acordos com atletas. Schwab se recusou a revelar a seus investidores financeiros, apenas dizendo que a empresa tem “investidores significativos que acreditam na visão”.