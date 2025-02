Os jogadores de PS5 e PS4 não podem fazer login ou jogar online

Interrupções generalizadas em todo o mundo

Uma interrupção muito grande atingiu a PlayStation Network (PSN) que fez com que os usuários de PS4 e PS5 fizessem login ou tocasse on -line. Esse problema começou por volta das 5:30 da manhã em 8 de fevereiro de 2025; Isso ainda está acontecendo.

Isso causou problemas importantes para os jogadores e afetou toda a rede. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Últimas atualizações sobre interrupção da PSN

O suporte em inglês do PlayStation, Ask PlayStation, abordou o problema nas redes sociais, acrescentou: “Estamos cientes de que alguns usuários podem estar enfrentando problemas com a PSN”. No entanto, a resposta foi criticada por subestimar a escala de interrupção, pois as fontes indicam que afeta quase todos os usuários de PS5 e PS4. A página de serviço da PSN continua a descrever cada área de rede como “problemas de experiência”.

O PlayStation Japan disse que está investigando o problema e agradeceu aos clientes por sua paciência. Os detalhes sobre a causa são desconhecidos, mas o tamanho da interrupção é enorme e os relatórios ainda estão chegando.

Apesar do fato de a rede ter sido completamente diminuído por mais de uma hora, o PlayStation ainda não havia emitido uma declaração oficial de mídia social. Cerca de 45 minutos após a interrupção, o site do PSN Service foi atualizado para mostrar dificuldades em todos os serviços de rede. O PlayStation ainda não havia publicado uma declaração.

À medida que a interrupção continua, prevê -se que o PlayStation emitirá uma declaração formal, principalmente se continuar ao longo do dia. Os jogadores da Europa, onde fica de manhã cedo, podem não ouvir os canais regionais imediatamente, embora as atualizações do PlayStation US possam chegar antes.

6 horas passaram na interrupção da rede PlayStation e não há sinais de retornar on -line no momento. Vamos mantê -los atualizados com todas as informações mais recentes sobre a interrupção neste artigo.

