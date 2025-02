A CEO da Federação dos Jogos da Commonwealth, Katie Sadleir, compartilha seus pensamentos sobre infraestrutura esportiva indiana e muito mais.

A Índia está preparada para entrar nas 10 melhores classificações nos Jogos Olímpicos, um movimento que marcaria uma mudança significativa na estatura esportiva global do país, Katie Sadleir, CEO da Federação dos Jogos da Commonwealth, disse que o segundo dia do grupo ET agora Summit 2025.

“O trabalho da Índia é o transformador”, disse Sadleir. “Com a liderança, a infraestrutura e a paixão apropriada, a Índia está a caminho de se tornar um dos 10 países principais dos Jogos Olímpicos”.

Falando com Luciano Rossi, presidente da Federação Internacional de Reputação Nacional de Shot.

“Os esportes são muito significativos para criar a imagem de um país”, disse ele. “Ser reconhecido como um poder esportivo melhora a influência de uma nação no cenário global”.

Sadleir elogiou a infraestrutura esportiva da classe mundial da Índia, chamando -o de testemunho do crescente compromisso do país com a competição internacional. “O apoio político e a paixão das pessoas aqui são incríveis”, disse ele. “A vontade está lá, e as pessoas entendem o poder do esporte e dos jogos da Commonwealth”.

Enquanto a Índia analisa uma oferta para 2036 Jogos Olímpicos, Sadlier acredita que principalmente os principais torneios, como Jogos Olímpicos, não apenas melhorará sua influência global, mas também fornecerá uma base sólida para os atletas competirem nos níveis mais altos.

“Eventos como esses serão cruciais para aumentar a estatura global da Índia”, disse ele. “Organizar os Jogos Olímpicos seria uma conquista incrível, e ter os jogos da Commonwealth 2030 na Índia seria o passo certo em direção a esse objetivo”.

Rossi, cuja ISSF supervisiona 15 eventos olímpicos de tiro, ecoou a importância do papel da Índia no cenário esportivo global. Ele citou a Copa do Mundo Júnior na Índia, programada para ser realizada em Delhi, como um marco importante na viagem esportiva do país. “A Índia está trabalhando duro, não apenas em Delhi, mas também em Bhopal. Esses esforços são ações concretas que mostram a seriedade da Índia sobre o futuro do esporte ”, afirmou.

Rossi destacou o impulso da ISSF para a igualdade de gênero, afirmando que homens e mulheres que competem juntos em eventos de tiro poderiam redefinir o esporte. Queremos ver como são os resultados quando homens e mulheres competem juntos. Mais mulheres no esporte são uma prioridade para nós, e a ISSF está trabalhando duro nisso ”, afirmou.

Ambos os palestrantes enfatizaram que a forte governança esportiva é essencial para a reputação internacional de um país. “A maneira como eles percebem você como país também depende da estrutura correta, das decisões certas e dos líderes apropriados no esporte”, disse Sadleir.

Além do orgulho nacional, a organização de eventos esportivos internacionais pode gerar benefícios econômicos e diplomáticos, disse Rossi. Ele enfatizou como as competições internacionais podem promover a colaboração cruzada, mesmo no meio dos conflitos globais. “As guerras estão acontecendo em todo o mundo, mas o esporte tem o poder de unir nações. Os desafios esportivos podem abrir a comunicação e aumentar a boa vontade entre os países ”, afirmou.

