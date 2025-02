Os julgamentos da Copa do Mundo de Kudo 2025 serão realizados em Surat; Sohail Khan para participar

Sohail Khan, um campeão mundial júnior, se estabeleceu firmemente como um dos artistas marciais mais bem -sucedidos da Índia.

O principal artista marcial indiano Sohail Khan, também conhecido como ‘Golden Boy of Madhya Pradesh’, participará dos testes da Copa do Mundo de Kudo 2025, que serão realizados em Surat de 8 a 9 de fevereiro. Esses testes servirão como o processo de seleção final para a prestigiada Copa do Mundo de Kudo na Bulgária, em maio, que contará com os melhores artistas marciais de mais de 60 países.

O Sohail competirá na categoria de -250 PI masculino (mais de 19 anos) e foi rigorosamente preparado para este evento de alto risco. Seu treinamento técnico e estratégico está sendo supervisionado pelo Dr. Mohammad Aijaz Khan, garantindo que ele aguda suas habilidades e refine suas estratégias de luta antes dos testes.

Além disso, seu treinamento de força e condicionamento é realizado sob a orientação de Deepak Tiwari em Sagar, Madhya Pradesh, ajudando -o a construir a resistência e o poder necessários para a luta no nível da elite. Com uma combinação de desenvolvimento de habilidades e intensa preparação física, o Sohail está determinado a garantir seu lugar na equipe indiana.

Embora ele já tenha garantido uma cota para a Índia na Copa do Mundo ao ganhar uma medalha de bronze na Copa Kudo de Eurasia 2024 na Armênia, ele ainda deve demonstrar seu valor nos testes de Surat para confirmar oficialmente seu lugar na equipe indiana.

Os testes reunirão atletas das categorias etárias de 19-21 e 21+, garantindo que apenas os combatentes mais qualificados e preparados ganhem seu lugar. A entrada da competição é estritamente reservada para medalhistas nacionais e internacionais da temporada 2024-25, o que o torna um concurso de alto nível, onde apenas o melhor avançará.

As realizações de Sohail Khan

Nascido em 18 de agosto de 1999, Sohail Khan estabeleceu firmemente como um dos artistas marciais mais bem -sucedidos da Índia. Sua lista de elogios inclui quatro medalhas de ouro internacionais, que refletem seu domínio no esporte.

Achedas internacionais:

Ouro no Kudo Junior World Kudo 2017 Championship 2017

Bronze na Copa Kudo Eurásia 2024 na Armênia

Quarter finalista no campeonato mundial sênior de 2023 em Tóquio, onde enfrentou o medalhista mundial de prata da Lituânia

Cinco medalhas internacionais consecutivas, incluindo excelentes performances nos prestigiados torneios internacionais de Kudo de Akshay Kumar

Achedas nacionais:

21 medalhas de ouro consecutivas no Campeonato Nacional de Kudo (2016-2024)

Medalhista de ouro duas vezes no Campeonato Nacional SGFI

Prêmio de melhor jogador no torneio SGFI

Sohail Khan Determinação e mensagem

Enquanto se preparava para o maior desafio de sua carreira, Sohail permanece focado e determinado. Ele compartilhou seus pensamentos antes dos testes:

“Fizemos um trabalho duro, aprimorando nosso jogo, impressionante e jogo de terras para atingir o nível mais alto. Essa viagem tem sido difícil, mas com dedicação e apoio adequados, estou pronto para fazer história em artes marciais. Quero agradecer aos meus treinadores, seguidores e especialmente aos meus pais por sempre acreditarem em mim. Para aqueles que me criticam, você só me fortaleceu. Seu amor, apoio e até dúvidas alimentam meu impulso para ter sucesso. Este é apenas o começo, e espero deixar todos orgulhosos! Sohail Khan

Com seu espírito inabalável e sua incansável busca por excelência, a participação de Sohail nos testes de Surat será um momento decisivo enquanto procura consolidar seu lugar na equipe indiana e dar outro passo para trazer glória ao país na Copa do Mundo de Kudo em 2025.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama