Os Knicks são candidatos ao título? Por que Nova York tem uma oportunidade real

Knicks é uma das equipes mais interessantes para ver no prazo de troca. Eles farão um movimento para melhorar suas chances de ganhar um título? Kevin O’Connor e Knicks Superfan e Ariel Helwani sem e -mails se aprofundam no recente sucesso de Nova York e as possíveis preocupações nesse extrato de “The Kevin O’Connor Show”, que foi editado por comprimento e clareza.

Kevin: Vá para o Knicks, nos últimos dois meses desde 30 de novembro. Terceiro na qualificação ofensiva, não é de surpreender que todos pensassem que teriam uma ofensiva. As perguntas foram sobre a defesa. Mas nos últimos dois meses, eles são o sexto na qualificação defensiva. Essa é uma amostra bastante grande no momento.

Sinto que há preocupação quando o horário da pós -temporada com Kat chega como um centro solitário, por isso estamos tendo essa conversa sobre a recuperação de Mitchell Robinson ou obtém um grande, mas eles são o sexto na qualificação defensiva por dois meses seguidos. agora. Isso é realmente impressionante. Converse com Mikal Bridges melhorando durante o ano. Josh Hart, quero dizer, ele não é um All-Star, mas talvez devêssemos ter …

Ariel: Você pode apresentar um caso muito forte de que ele é um dos 24 jogadores mais valiosos da liga.

Kevin: Temos isso errado quando se trata de nomear as All-Stars, que um Josh Hart deveria ser um cara All-Star?

Ariel: 100%. O que seria ruim nisso?

Se você procurar apenas quem foi os jogadores mais chocantes e bem -sucedidos deste ano, 24 deles devem estar lá. … Esse cara é realmente uma escolta. Jogue como um atacante de poder. É incrível. O jeito que vai atrás da bola, do jeito que ela tem dura, foi excelente.

Kevin: Ele é louco. Ele faz tudo. Ele será exibido, passará a bola. É altruísta, defende um nível alto, estabelece um tom.

Faz parte do que o personagem dessa equipe do Knicks define, e é por isso que, quero dizer, entendo a preocupação com Kat nos 5, mas sua defesa tem sido excelente há dois meses. Eles têm muitas asas para lançar o Celtics, para lançar Jays Tatum, Jaylen Brown. Tipos como Hart podem se defender menores. Se for contra os Cavs, Donovan Mitchell, Darius Garland. Você pode defender Evan Mobley, se necessário, em um interruptor. Os Knicks têm a máxima versatilidade no ponto da asa e são em grande parte OG Anunoby, Bridges, Hart, esse trio.

Ariel: Agora, até onde eles chegam? Se a equipe permanecer a mesma, eles não atingem um acordo, eles podem vencer o Celtics?

Kevin: Eu penso que sim. Meu nível de preocupação com Boston é aumentar um pouco.

Ariel: Porque?

Kevin: Eu sei que todo mundo está falando sobre Jaylen Brown ‘,Oh, deu um passo atrás. ‘Isso é verdade. A preocupação tem sido a maneira como a bola está se movendo na ofensiva. Isso é fiel até certo ponto. Parece que eles se afastaram do que funcionou na última temporada. Mas o número 1 para mim é que eles são uma foto média de 3 pontos percentuais. No ano passado, eles tiveram eficiência de elite de 3, que é a base de seu estilo ofensivo. Eles levam mais do que ninguém, mas se tiverem 15 a 20 anos como uma porcentagem de 3 pontos, de repente esse estilo de jogo não é tão significativo quanto o que ele acreditava no passado.

Eu me preocupo que sejam pernas cansadas. Eles jogaram até junho. Três de seus filhos estavam nos Jogos Olímpicos no ano passado, não obtendo uma verdadeira temporada de baixa baixa temporada. Dois desses caras, Derrick White e Jrue Holiday, estão realmente lutando para atirar desde 3 ultimamente. Holiday tem a temporada inteira. Então, com esses meninos coletivamente, não sei se confio tanto no poder de fogo dessa equipe, além de algumas dessas outras preocupações: Jaylen Brown para trás, Kristaps Porziņģ está subindo e descendo, sua saúde e sua saúde e apenas a forma geral que a bola se move.

Então a janela está aberta. Boston poderia consertar, mas não acho que eles sejam imbatíveis de forma alguma. E os Knicks têm armas para ser uma série realmente profunda e difícil. Eu acho que os Knicks têm um tiro, cara. Eu acho que eles estão à altura dos Cavs e do Celtics.

Ariel: Uau. Você sabe como isso me faz sentir isso, Kevin, porque, além da minha família, meus filhos, minha esposa etc., eu tenho dois amores nesta terra: Knicks e Faturices. E ainda estou de luto pelo jogo de domingo passado. … Mas a ideia de que talvez, apenas talvez, em junho, talvez uma das listas pudesse cruzar …

No ano passado, realmente, muito ferido. Porque eu pensava com certeza que íamos vencer os Pacers e pensei que tínhamos uma chance, se fôssemos saudáveis, contra Boston. É claro que não tivemos mais Julius Randle de janeiro e depois OG Hurts, e Josh está ferido e Jalen está ferido e todas as feridas, mas pensei, com toda a sua força, poderíamos ter dado a Boston uma carreira para o seu dinheiro. Podemos não vencer e, se vencermos, definitivamente poderíamos ter dado a Dallas uma corrida pelo seu dinheiro.

Então, estou apenas orando para que isso se junte. Ninguém dói. Por favor, Deus, ninguém dói. E que podemos adicionar a alguém e correr aqui. Ainda sinto que algo está faltando um pouco no banco. Estou um pouco preocupado com isso, mas em relação às cinco iniciais, eu realmente confio nesses tipos.

Kevin: Você sabe, algo está faltando no banco porque Thibs não está dando ao banco a oportunidade de que você precisa?

Ariel: Olha, eu não assino isso.

Kevin: Eles ficaram sem gás no ano passado.

Ariel: Sim, eles ficaram sem gás, mas aqui está a coisa. Como as pessoas reclamam o tempo todo, mas quem você quer que eu jogue? Como, sério? QUEM?

Kevin: Mas isso pode acontecer novamente. Por que McBride não pode mais jogar? Por que Tyler Kolek não pode dar, um novato, a oportunidade de ver se ele pode resolver algo e ser um colaborador quando era jovem? Por que as tibras não podem mais jogar esses caras?

Ariel: Não é uma coleção de jogadores incrivelmente impressionantes. Temos que ser honestos. Fui ao jogo da OKC no MSG e fui muito deprimente. … Estávamos naquele jogo por seis minutos, e para ver o equilíbrio que eles tiveram, a propósito, perdendo dois de seus melhores jogadores e para ver os meninos que saíram do banco. Quero dizer, quem diabos é Isaiah Joe? Eu ainda tenho pesadelos sobre Isaiah Joe.

No entanto, ele exemplificou que não temos esse tipo de profundidade, não temos esse tipo de equilíbrio. Sim, eu entendo, vejo as estatísticas, vejo os minutos, vejo as queixas. Mas, na verdade, você tem Jalen Brunson matando -o. Quanto tempo você dá Cam Payne? Deuce McBride tem sido um pouco perturbador este ano e às vezes também se machucou em vários jogos. Então, eu não sei. Eu amo Tibres, e não trago isso de volta às contas, mas é o mesmo com Sean McDermott. É como, você se lembra de como foi antes que esses caras chegassem aqui? Você se lembra do Derek Fisher, David Fizdale, a era de Jeff Hornacek? Veja o que Thibs fez por nós. Então, eu vou apoiar esse cara até o fim.

Kevin: Os minutos podem morder você novamente. Poderia.

No. 1 e 3 em minutos, Mikal Bridges e Josh Hart. Suas cinco manchetes estão entre os 30 primeiros, três deles estão entre os sete primeiros em minutos por jogo este ano. Eu tenho preocupações lá, cara. Como, eu sei que você está certo, por que você não tocaria tanto esses caras? Mas é a temporada regular. E está dando minutos nos playoffs para alguns desses tipos. É aí que está minha preocupação com os Knicks, porque acho que eles poderiam realmente ter mais talento que vale a pena investir no banco do que Thibs está disposto a dar a eles.

