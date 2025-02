Os Lakers exploram a vantagem de dois dígitos em troca da ruptura das estrelas, enquanto Luka Dončić luta

O Los Angeles Lakers abriu a segunda metade da temporada da NBA com uma derrota e ainda está esperando por uma apresentação de Luka Dončić.

Depois de levar até 13 pontos no terceiro trimestre, o Lakers partiu sem um gol de campo por seis minutos, enquanto o Hornets assumiu o comando na Crypto.com Arena. Um retorno liderado por LeBron James apagou uma vantagem de nove pontos, mas o Hornets conquistou a vitória de 100-97 no final.

A perda levou ao recorde do Lakers em 32-21 e 1-2 com Dončić no alinhamento.

Depois de marcar 14 pontos em sua estréia no Lakers e 16 em seu segundo jogo, Dončić mais uma vez lutou com eficientemente deixando o resto das estrelas. Terminou com 14 pontos em 5 de 18 chutes (1 de 9 da faixa de 3 pontos) com 11 rebotes, oito assistências e seis derrotas de bola. Eu estava com problemas de grande parte do jogo.

Na seção, era Lamelo Ball executando coisas para o Hornets, às vezes às custas de Dončić.

James fez 26 pontos em 10 de 20 chutes, com 11 assistências, sete rebotes, dois bloqueios e duas derrotas de bola. Mais da metade dos pontos deles chegou no quarto trimestre, como quando ele fez isso:

Um jogo contra o Hornets tomou alguma intriga devido ao movimento do prazo de troca que aumentou a fumaça na semana passada. O Centro de Hornets, Mark Williams, deveria se tornar a principal ameaça de LOB de Dončić na pintura, mas os Lakers mataram o comércio após o físico, deixando -os com uma dupla de Big Man de Jaxson Hayes e o recentemente assinado Alex Len.

Williams teve um momento após o jogo com Dalton Knecht, o novato que teria dirigido Charlotte se a troca tivesse passado.

Williams registrou 10 pontos e nove rebotes, enquanto Hayes e Len combinaram oito pontos e cinco rebotes.

Lakers ainda está descobrindo coisas

Como o treinador -chefe JJ Redick anunciou antes do jogo, o Lakers usou uma rotação de 10 homens para o jogo, uma reflexão que todos se sentem saudáveis ​​e os anjos ainda tentam descobrir sua rotação ideal para uma equipe construída em torno do Dominante James da bola e Dončić. Len, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt e Dalton Knecht viram pelo menos 10 minutos cada do banco.

Essa rotação se tornou uma unidade de nove homens no meio do jogo, quando Austin Reaves foi expulso depois de coletar uma dupla falta técnica para continuar discutindo uma ligação.

Deve -se notar que, embora o jogo tenha sido um thriller no final, nenhuma das equipes parecia exatamente o máximo possível. Mesmo quando os Lakers estavam construindo sua liderança, eles estavam cometendo uma quantidade insustentável de perdas de bola. E mesmo enquanto o Hornets o reuniu, eles acabaram disparando apenas 36,3% do campo. Vantagens leves em rebotes, perdas de bola e triplo compensado por essa escassez.

A pergunta mais importante para o Lakers é quando Dončić começará as coisas. É definitivamente aceitável para um jogador como Dončić, que se adapta a uma agitação completa de sua carreira e retorna de uma lesão, ter um início lento, mas atualmente está disparando 16 de 45 como Laker e ainda não tem 20 pontos. Algumas das derrotas de bola de quarta -feira foram simples.

Felizmente, os anjos ainda têm muita pista para que as coisas funcionem para os playoffs. O próximo jogo do Lakers será quinta -feira contra o Portland Trail Blazers na segunda metade de uma conseqüência.