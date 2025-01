Os Lakers jogam seu melhor basquete na temporada no rival Celtics

O guarda do Lakers, Austin Reaves, perde a bola em frente ao centro do Celtics, Luke Kornet, à esquerda, na primeira metade da vitória do Lakers na quinta -feira na arena Crypto.com. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Um triplo, um despejo, um chute livre, qualquer que seja, não importava. Não importa quem marcou ou como, o Lakers Eles estavam contra o Boston Celtics.

A pontuação que importa mais toda vez que os Lakers jogam no Celtics, pelo menos em termos de rivalidade, é de 18 a 17. Boston aproveitou essa vantagem em junho passado, quando adicionou outro campeonato à sua história, empurrando à frente dos Lakers Para a maioria e fazê -lo com uma lista muito mais equipada para desenvolver essa liderança, enquanto os Lakers trabalham contra um relógio em voz alta.

Mas, como os Lakers tentam descobrir como eles podem ser bons, eles apresentaram um forte argumento para ter fé neles, entregando uma vitória firme na quinta -feira em um 117-96 Victoria Contra o campeão da liga.

Leia mais: LeBron James continua a fazer história com a 21ª seleção consecutiva do All-Star da NBA

O Lakers jogou seus melhores 48 minutos de basquete nesta temporada, com muito, rapidamente estabelecendo que estavam dispostos a atacar o jogo da linha de três pontos como o Celtics enquanto redescobrindo sua dureza defensiva.

“Tínhamos um plano de jogo e o executamos. Durante a maioria dos 48 minutos, executamos ”, LeBron James ditado. “Sabemos que é um ótimo time, defensor de campeões, grandes jogadores e o colocará em situações desconfortáveis, mas você deve se sentir desconfortável para competir com eles”.

Boston acionou apenas 37,8% do campo e 32,5% da faixa de três pontos, com o técnico do Celtics Joe Mazzulla, puxando o plugue inicial. Os melhores jogadores do Lakers, James, Austin Reaves e Anthony Davis, Todos se voltaram para o Dominante, o trio foi combinado por 67 pontos. Dalton Knecht marcou 13 e Gabe Vincent teve 12 fora do banco, com Vincent batendo quatro três e Knecht fazendo três.

“Quando o número deles foi chamado, os meninos entraram e executaram o que queríamos fazer”, disse James. “… Acho que todos que receberam assentamento, você sabe, jogaram bem.”

O atacante do Lakers, Anthony Davis, Bottom, luta à bola solta com o atacante do Celtics Jays Tatum no segundo trimestre na quinta -feira. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Kristaps Porzingis marcou 22 para liderar o Celtics (31-14), que teve liderança apenas duas vezes e nunca por mais de um ponto.

“Esses caras sabem quem é Boston. Eles são os campeões mundiais. Eles podem fazer uma explosão e bater de várias maneiras. É assustador. Ele é assustador como treinador para tentar resolver isso ”, disse o técnico do Lakers, JJ Redick. “E acho que nossos meninos entendem. Eles entendem o respeito que você deve ter por esse tipo de oponente.

“E por mais que este jogo possa ser sobre reforçar e estabelecer os padrões que tentamos como um grupo para 42 jogos, espero que haja algum reforço, talvez um estabelecimento, mas (também) eles acreditam que é reforçado aqui sobre o que nós pode e como podemos ser bons.

A perseguição ao Lakers pelo seu próximo título estaria na quinta -feira em primeiro plano com Boston na cidade, mas os comentários de Davis à ESPN em uma entrevista gravada no início desta semana se certificaram disso.

Davis disse à ESPN Ele acredita que os Lakers (24-18) precisam adicionar outro centro, expressando publicamente o desejo que ele teve na maior parte de sua carreira, apesar de ser um dos melhores centros da NBA desde que começou a jogar o cargo exclusivamente.

“Precisamos de outro ótimo”, disse Davis. “Sinto que sempre fui o meu melhor quando estive (poder adiante).”

Davis também disse que acredita que a equipe é uma ou duas peças do concurso para o título. Após o jogo, Davis disse que compartilhou seu desejo de jogar com o poder com o escritório principal do Lakers várias vezes.

Jaden Springer, de Boston, à direita, tenta roubar a bola da estrela dos Lakers, LeBron James, na primeira metade da quinta -feira na Crypto.com Arena. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Os comentários de Davis ocorrem depois que James disse que a construção da lista dos Lakers é a razão pela qual A margem de erro foi fina. Ambos os jogadores pediram que o Lakers seja agressivo com futuras seleções de draft, já que a equipe se aproxima do prazo de intercâmbio em 6 de fevereiro.

Nada disso é uma surpresa para Redick.

“Sem reação. Quero dizer que a realidade é que não é um novo relatório. Eu recebo o emprego há seis meses. Então eu sei. Eu segui essa equipe desde que me aposentei. Basta colocar uma data ao lado, esse é o relatório. Não é um grande problema ”, disse Redick. “Esses meninos querem ganhar; Queremos ganhar. E, novamente, é um ambiente desafiador sair e fazer trocas. Sinta-se com muita sorte de poder executar e conseguir alguém como Dorian Finney-Smith em nossa equipe. E continuaremos olhando nas próximas duas semanas.

Os Lakers vão para sua viagem anual ao Grammy, jogando seis jogos com um aviso significativo: a viagem final será em Inglewood contra o Clippers. O Lakers enfrentará os Golden State Warriors, Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e New York Knicks antes de retornar a Los Angeles, uma oportunidade de levar o impulso à estrada, onde lutaram durante a maior parte da temporada.

Mas ao coletar uma grande vitória na quinta -feira contra um oponente de qualidade, mesmo que Boston precisasse passar um tempo extra para superar os Clippers de mão curta na quarta -feira, o Lakers enviou uma mensagem acima do teto.

Se esse telhado conseguir outro banner, é muito cedo para dizer isso. Mas os jogadores do Lakers sabem que, se desejam que a equipe aumente a lista, precisam entregar contra o melhor da NBA.

“Sempre queremos ter uma mentalidade de campeonato. Sempre queremos que seja atingível. Eu acho que nosso escritório principal está obviamente funcionando. Rob (Pelinka) está trabalhando para tentar melhorar a equipe ”, disse Davis sobre o gerente geral. “Mas para nós, trata -se de sair e jogar. Quer algo aconteça ou não, temos que sair e competir com o que quer que seja neste traje.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.