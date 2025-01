Os Lakers perdem Anthony Davis devido a lesão abdominal contra os 76ers

Anthony Davis: (imagens Kirby Lee-Imagn)

O centro de Los Angeles Lakers, Anthony Davis, deixou o jogo de terça -feira contra o Philadelphia 76ers com uma tensão abdominal e não voltou.

Davis sofreu o tribunal em um tempo de espera com 2:10 restantes no primeiro trimestre. Ele então caminhou até as fantasias enquanto pegou seu abdômen e foi inicialmente listado pelos Lakers como questionáveis ​​para retornar com tensão abdominal.

Os Lakers o descartaram pelo segundo tempo.

Os Lakers lutaram sem Davis no chão. Um time do 76ers jogando sem All-Stars Joel Embiid e Paul George venceram o Lakers, 48-32 no segundo trimestre e aproveitaram 73-57 no intervalo.

Esta história será atualizada.