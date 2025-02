Os Lakers perdem o segundo jogo com Luka Dončić, já que a quadra da frente fica sem Anthony Davis

Luka Dončić foi um golpe de golpe para os Lakers. Eles ainda têm algumas coisas para descobrir. (Imagens de Chris Nicoll-Imagn)

O Los Angeles Lakers iniciou o mandato de Luka Don Dončić com uma vitória e depois o seguiu com uma derrota na quarta -feira, fazendo uma sequência de seis vitórias e deixando -os com algumas perguntas para responder.

O Jazz de Utah derrotou o Lakers 131-119, embora o número mais notável tenha sido de 54 a 36 pontos na discrepância da pintura. Ao mudar Anthony Davis para Dončić, ele deixou a equipe com um homem de ótima qualidade, um problema que deveria trocar Mark Williams se aproximou até que o Lakers descartasse a troca devido a razões médicas.

Isso deixou o Lakers com dois grandes homens tradicionais dignos de rotação que entraram na quarta -feira: Jaxson Hayes e Alex Len, o último dos quais ele assinou no mercado comercial no dia anterior. Hayes deixou o jogo na quarta -feira com uma contusão facial depois de jogar sete minutos. Len registrou quatro pontos em 2 de 5 chutes com sete rebotes em 23 minutos.

O desembarque de Dončić foi, sem dúvida, um golpe de golpe para os Lakers devido a como a primeira equipe de 25 anos transforma sua perspectiva de longo prazo, mas no curto prazo eles precisam descobrir como fazer sua rotação como uma Trabalho atual do Big Man.

Dončić terminou o jogo com 16 pontos em 6 de 13 chutes, quatro assistências, quatro rebotes e cinco derrotas de bola.