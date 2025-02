Os Lakers trocam Anthony Davis por Luka Don Dončić em um dos acordos mais chocantes da história da NBA

O Los Angeles Lakers venceu o New York Knicks no sábado e fez uma das ofertas mais chocantes da história da NBA.

Os Lakers estão enviando Anthony Davis, Max Christie e uma seleção da primeira rodada para o Dallas Mavericks em troca de Luka Dončić, Maxi Kleber e Markieff Morris em um acordo de três team que também inclui Utah Jazz, de acordo com o Charania Shams da ESPN.

Breaking: Os Dallas Mavericks estão trocando Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris pelo Los Angeles Lakers por Anthony Davis, Max Christie e a primeira rodada de 2029, as fontes dizem à ESPN. Tratamento de três equipes que incluem Utah. – Shams Charania (@shamscharania) 2 de fevereiro de 2025

A notícia da troca era tão discordante que muitos especularam que a conta de Charania poderia ter sido pirata, mas ambos os jornalistas Los Angeles Times e Notícias da manhã de Dallas Ele rapidamente confirmou. Não houve indicações anteriores de que qualquer uma das equipes procuraria mover um All-Star.

Marc Stein relatou Que Dončić não solicitou uma troca e, de fato, foram os Mavericks que se aproximaram do Lakers sobre o acordo que a liga altera. O movimento segundo Dončić. Até LeBron James, com sua reputação como o GM de fato dos Lakers, era segundo Foi no jantar quando a troca chegou e não tinha idéia do que estava se aproximando.

É difícil pensar em um comércio com qualquer coisa próxima a um precedente para o sucesso das bilheterias do sábado. Os superestrelas se mudaram antes, mas nunca no meio da temporada e raramente sem solicitar nenhuma das partes.

O acordo muda para Davis para Dončić como co -estrela de James, embora possa ser mais preciso dizer que Dončić será a estrela de longo prazo. Dončić está atualmente com uma lesão na panturrilha, mas fez cinco equipes consecutivas da All-NBA aos 25 anos. Os Lakers enfrentaram um possível deslize nos próximos anos quando James e Davis envelheceram, mas isso mudou tudo.

Davis é segundo Renunciando seu chute comercial para o acordo, o que empurrará os Mavericks sob o imposto de luxo.

Quanto ao lado dos Mavericks, eles estão se mudando de um jogador que seus fãs nunca esperavam sair, e não parece estar recebendo muito além de Davis, um jogador que pode afetar um jogo nas duas extremidades do chão, mas raramente aconteceu como aconteceu como o ponto focal ofensivo de uma equipe.

Os Lakers e Mavericks simplesmente sacudiram o mundo da NBA com seu comércio como Anthony Davis-Luka Dončić. (Foto de Ron Jenkins/Getty Images)

O gerente geral de Mavericks, Nico Harrison, defendeu o movimento com uma linha comprovada e verdadeira, Através de Tim McMahon da ESPN:

“Acho que o defesa ganha campeonato”, disse o gerente geral do MAVS, Nico Harrison, sobre sua motivação para mudar Luka Doncic para Anthony Davis. “Acho que obter um centro de defesa e um jogador da NBA com uma mentalidade defensiva nos dá uma oportunidade melhor. Somos construídos para vencer agora e no futuro.

Outras racionalizações para o acordo surgiram logo depois. McMahon relatou Dallas tinha preocupações com o condicionamento de Dončić, que tem sido seu principal problema como jogador da NBA, e suas negociações se aproximaram de um acordo de supermax. Dončić tinha dois anos restantes em seu acordo atual após esta temporada.

Doncic Era elegível Para um Supermax de cinco anos e US $ 345 milhões neste verão, mas agora não é mais elegível Supermax. Davis, que faz 32 anos no próximo mês, assumirá o comando de Kyrie Irving, Klay Thompson e PJ Washington ao seu redor. Davis também tem seu desejo de brincar com um centro real em Daniel Gafford.

O acordo altera completamente a perspectiva de longo prazo dos Lakers, mudando seu jogador defensivo mais importante para um dos jogadores mais talentosos da liga, mas também um que geralmente precisa da bola em suas mãos para ser chocante. Pode não melhorá -los para este ano, mas dá a eles algo para esperar quando James se aposentar, o que eles simplesmente não tiveram.