Os ‘Leões de sempre’ são redefinidos sob um regime carregado de talento e armado com crenças ilimitadas

Para ir aonde você nunca foi e fazer algo que nunca fez antes, você deve primeiro acreditar que isso é realmente possível. E essa é provavelmente a parte mais difícil de viajar: focar no destino mais improvável, traçar um roteiro e depois fazer com que as pessoas venham com você. acreditando Eles estão no caminho certo.

Foi o que pensei domingo à noite assistindo Dan Campbell e o Detroit Lions. Um treinador principal e uma franquia que perdeu o jogo do título da NFC há 344 dias (vítimas de suas próprias agressões e erros) e de alguma forma voltou e traçou um caminho ainda melhor para o Super Bowl. Eles venceram um time do Minnesota Vikings por 14-2 que parecia pronto para dar ao Detroit tudo o que podia, apenas para ser desmantelado por 31-9 de forma chocante. No processo, os Leões conquistaram o primeiro lugar nos playoffs da NFC pela primeira vez na história do time, obtendo uma semana de folga muito necessária e forçando o caminho da conferência para o Super Bowl em Nova Orleans via Detroit.

Nada disso garante que os Leões chegarão novamente ao jogo do título da NFC, muito menos ao Super Bowl. Mas isso confirma uma coisa: o que vimos em Detroit na temporada passada – resiliência e fé inabaláveis ​​combinadas com talento e treinamento – foi inquestionavelmente autêntico. Não só porque os Leões conseguiram levantar novamente a bandeira na pós-temporada, mas porque a plantaram no local mais cobiçado e disputado disponível. Um lugar número um que chegou ao último jogo da temporada, entre dois jogos que tiveram, improvável, 14 vitórias. Forçando um time da NFL, pela primeira vez na história da liga, a vencer 15 jogos para garantir o primeiro lugar nos playoffs.

Os Detroit Lions fizeram isso. Dan Campbell fez isso. O gerente geral Brad Holmes fez isso. O coordenador defensivo Aaron Glenn e o coordenador ofensivo Ben Johnson, Jared Goff e Jahmyr Gibbs, Brian Branch e uma rotação furiosa de jogadores defensivos – todos eles fizeram isso.

Esses novos “Leões de sempre”, fundados em 2021, que passaram de três vitórias na temporada regular para nove. Depois, de 12 a 15. Da parte de trás de qualquer coisa há apenas três de janeiro, até talvez a frente de tudo daqui a um mês.

Claro, doeu-me chegar aqui. Mesmo com o ataque com maior pontuação da liga, não foram 15 vitórias fáceis. Foram necessárias algumas reviravoltas e algumas pausas e muitas vezes teve um grande impacto no relatório de lesões. Mas, tal como as equipas de Campbell têm feito durante duas temporadas consecutivas, houve uma resposta mais dura à adversidade. Na linguagem do discurso introdutório de Campbell, Detroit foi derrubado e perdeu o lado defensivo Aidan Hutchinson, depois mastigou uma rótula no caminho de volta. Ele absorveu Goff lançando cinco interceptações em um jogo, mas se levantou para sofrer outra rótula. Ele perdeu David Montgomery, Marcus Davenport, Alim McNeill, Alex Anzalone e muitos, muitos outros, apenas para responder levantando-se e tirando outro pedaço daquele que veio a seguir.

Foi assim que os velhos “Velhos Leões” (perdedores repetitivos, fracassos e decepções) se tornaram os novos “Velhos Leões”… ao aceitá-lo e então Na verdade irritar. Depois de ser derrotado pelo Buffalo Bills por 48-42 na semana 15, fechando a temporada regular derrotando o Chicago Bears fora de casa (34-17), acertando o placar com o San Francisco 49ers na posição do título da NFC da temporada passada. jogo (40-34) e depois enterrar os vikings com uma barragem defensiva incompreensível da qual quase ninguém acreditava que eles fossem capazes.

E neste último ponto quero dizer ninguém. Porque o plano de Glenn era o oposto do que os Leões deveriam ter sido capazes de fazer. Apesar de uma secundária esgotada e de um passe rápido que muitas vezes precisava ser fabricado para aplicar pressão de forma consistente, Glenn optou por implantar consistentemente seus cantos na cobertura homem a homem, muitas vezes enquanto executava blitzes de cobertura zero que imploravam para serem queimadas. Mas em vez de ver um dos melhores conjuntos de dois wide receivers da NFL se banquetear em rotas de passes profundos, o caos taticamente construído acelerou o relógio do cornerback dos Vikings, Sam Darnold. Por sua vez, Darnold cometeu erros. Ele jogou muito cedo ou fora do ritmo. A precisão que o tornou tão bom durante toda a temporada foi desgastada. E com isso, seus receptores lutaram para escapar de uma cobertura apertada que tinha a vantagem de precisar permanecer pegajosa apenas por alguns segundos de cada vez.

Para Glenn, foi magistral e o tipo de jogo que irá elevar seu perfil enquanto ele conduz entrevistas com o técnico principal na próxima semana, durante a despedida dos playoffs dos Leões. Isso mesmo, junto com o outro lado da bola e Johnson, cujo esquema equilibrado no domingo (usando seus running backs, wide receivers e tight end Sam LaPorta para efeito total) só serviu para torná-lo mais uma vez o tático ofensivo mais cobiçado entre os coordenadores . que as equipes da NFL que precisam de treinadores buscarão nas próximas semanas.

Essas oportunidades serão frutos de seu trabalho, junto com as recompensas na coluna de vitórias e derrotas que ajudaram a fornecer para Campbell e a franquia. E também podemos colocar Holmes bem no centro dessa equação, graças a uma lista que continua encontrando maneiras de produzir. Desde a aquisição de Za’Darius Smith no limite defensivo, até jogadores subestimados como o defensive tackle Al-Quadin Muhammad e o cornerback Amik Robertson, até escolhas de draft estupidamente difamadas como o running back Gibbs, o linebacker Jack Campbell e o safety Brian Branch.

Todos estão na caravana (treinadores, jogadores, executivos da diretoria) na jornada, acreditando nas possibilidades de um destino que ninguém realmente pensava ser alcançável. No domingo, Goff poderia ter sido ouvido falando sobre como nada havia sido feito ainda e que este era apenas mais um item na lista de alvos. Ou você poderia ter absorvido Campbell falando sobre seu orgulho no momento por seus assistentes técnicos e jogadores. Mas o que realmente precisava ser feito era voltar a 344 dias atrás, quando os Leões mal haviam superado a derrota no final da temporada para os 49ers.

Quase um ano atrás, depois de dormir uma noite inteira e absorver a profunda dor daquela derrota no jogo do título da NFC, Campbell ficou diante da mídia e enquadrou o momento de uma forma que prenunciaria como os Leões chegaram onde estão hoje. . garantindo a primeira posição nos playoffs, preparando-se para uma viagem de volta ao jogo do campeonato da conferência. Na verdade, é um momento focado no fracasso da temporada passada e na afirmação que daí resultou.

“Infelizmente”, disse Campbell após a derrota no jogo do título da NFC, “você tem que passar por isso para realmente entender por que está neste negócio. É para isso que serve: playoffs, jogo do campeonato NFC, Super Bowl. E agora seus olhos estão abertos e os olhos dos nossos meninos estão abertos. Esta deve ser a motivação máxima para continuar. E será para nós. É assim que será. Vamos aprender e seguir em frente.”

“…Há coisas que não teremos que começar do zero, mas tem que haver fome, tem que haver trabalho, tem que haver atenção aos detalhes, tem que haver urgência. Nesse sentido, você está recomeçando. E se não, você pensa que está saindo apenas porque participou do NFC Championship Game, você está prestes a fazer outra coisa. “É assim que você se torna mediano rapidamente.”

344 dias e 15 vitórias na temporada regular depois, os Leões Não torne-se isso. Na verdade, eles melhoraram, tanto em coaching quanto em experiência e resolução de problemas. E definitivamente, sem dúvida, na sua resiliência e fé diante de qualquer coisa. Uma confiança resoluta de que de alguma forma ainda existe um caminho transitável para onde eles estão indo. Mesmo que eles tenham que fazer isso na hora.

Agora, mais do que nunca, estes são os mesmos Leões de sempre. Estável à medida que avançam.