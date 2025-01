Os Leões promovem Kelvin Sheppard a coordenador defensivo para substituir o novo técnico dos Jets, Aaron Glenn

O Detroit Lions sofreu uma fuga de cérebros na equipe técnica após a derrota no final da temporada para o Washington Commanders na rodada divisional. Desde essa derrota, Ben Johnson foi contratado como técnico do Chicago Bears e Aaron Glenn assinou contrato para treinar o New York Jets, deixando Dan Campbell sem os dois coordenadores. Bem, desde então ele preencheu uma dessas vagas promovendo internamente.

Kelvin Sheppard, que anteriormente atuou como técnico dos linebackers do Lions, foi agora promovido a coordenador defensivo da equipe de Campbell, substituindo Glenn, de acordo com Mídia da NFL.

Esta é uma ascensão bastante rápida na carreira de treinador para Sheppard, que acabou de terminar sua quarta temporada como treinador no NFLtodos os quais vieram com os Leões. Também não faz muito tempo que Sheppard estava jogando na liga e se preparou pela última vez para o Lions em 2018. O jogador de 37 anos passou oito temporadas na NFL com várias organizações, incluindo o Buffalo Bills, que o convocou. terceira rodada de 2011 Draft da NFL fora da LSU.

Ir internamente para pelo menos uma dessas vagas de coordenador parecia ser uma opção realista para Campbell, que disse esta semana acreditar que “temos pessoas na equipe que considero mais do que qualificadas e que seriam excelentes nessas funções”. “No entanto, ele também reconheceu a possibilidade de aluguel externoque ainda poderia estar na mesa para substituir Johnson como coordenador ofensivo.

Sheppard tem uma grande tarefa a ocupar no lugar de Glenn, que fez a defesa do Lions jogar bem durante sua gestão. Nesta temporada, Detroit permitiu 20,1 pontos por jogo, o sétimo menor número da NFL. Eles também acumularam 24 takers, ficando em nono lugar no campeonato. Dito isto, Shepard mostrou-se promissor. Em 2024, ele tinha o grupo de linebackers jogando em alto nível, liderado por Alex Anzalone e Jack Campbell. Agora, ele terá suas impressões digitais em mais áreas da defesa enquanto Campbell continua a procurar por seu novo coordenador ofensivo nas próximas semanas.