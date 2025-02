Os locais de pouso de Cooper Kupp e Myles Garrett, Early Super Bowl Carry e Kellen Moore para os santos? | Cobertura interior

Seus especialistas favoritos na NFL, Jason Fitz, Jori Epstein, Charles Robinson e Frank Schwab, juntam -se às forças ao vivo da Radio Row em Nova Orleans para ir atrás da cena nas últimas manchetes, conversas comerciais e movimentos de treinamento que se formam para o futuro de a NFL. A tripulação aprofunda a decisão do Los Angeles Rams de trocar potencialmente o receptor de Cooper Kupp Kupp. Você pode lavar ou um candidato poderia usar seus talentos? Charles e Frank oferecem opiniões diferentes sobre o futuro de Kupp, com Frank sugerindo que ele está se aproximando do final da linha, enquanto Charles argumenta que uma equipe de contador poderia obter um grande valor dele, apesar de seu contrato considerável. A conversa é direcionada para a ala defensiva do Cleveland Browns, Myles Garrett, que recentemente solicitou uma troca. Browns realmente vai mover isso?

Mais tarde, a gangue está imersa na saga de Kellen Moore e seu potencial se encaixa nos Santos de Nova Orleans: os santos que jogam demais nessa mente ofensiva promissora? E com Chip Kelly assumindo a posição de coordenador melhor pago na NFL pelos Raiders de Las Vegas, isso poderia apontar uma mudança para a competição em Las Vegas? Quanto controle Tom Brady realmente no edifício, e isso poderia mudar nos próximos anos?

À medida que o episódio está envolvido, a equipe muda de marcha para discutir o confronto iminente do Super Bowl. Frank aponta a abordagem a laser do Philadelphia Eagles como um sinal de que eles estão lidando com esse jogo como uma viagem de negócios, enquanto Charles ressalta que a atitude aparentemente informal dos chefes de Kansas City poderia persegui -los novamente.

(10:25) – Browns realmente mudará Myles Garrett?

(26:00) – Por que os santos correm muito com Kellen Moore

(40:05) – Raiders contrata chip Kelly

(52:45) – Pensamentos iniciais do Super Bowl

Inglewood, Califórnia – 28 de dezembro: O receptor aberto Cooper Kupp #10 de Los Angeles Rams fica à margem durante o hino nacional antes de uma partida de futebol da NFL contra o Arizona Cardinals, no SoFi Stadium em 28 de dezembro de 2024 em Inglewood, Califórnia. (Foto de Brooke Sutton/Getty Images)

