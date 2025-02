"Os melhores líderes que conheço sempre fortaleceram seus amigos": Pat Cummins

A liderança consiste na fé nos pontos fortes de seus colegas, acredita que o capitão Australiano Pat Cummins, que está ocupado promovendo seu novo livro depois que ele foi forçado a deixar o troféu do Masters devido a lesão no tornozelo. Aos 28 anos, Cummins se tornou o 47º capitão do teste australiano e, desde então, levou seu país à Copa do Mundo de 50 anos e ao teste do campeonato mundial, além de preservar as cinzas e recuperar o troféu de fronteira desejado no mês passado.

O jogador de 31 anos, que tem 503 postigos internacionais nos formatos de 294 nos próprios testes, fundou o Chapéu do Entrevistador para conversar com 11 alcançando o líder de todo o mundo para seu novo livro: The Extraordinary Power of Resolve “Publicado por Harper Collins.

Quando perguntado sobre sua idéia de liderança e até que ponto o capitão deve oferecer sua autoridade, Cummins disse Pti: “Os melhores líderes em que eu joguei sempre me fizeram sentir autorizados, liderou o melhor e me fez sentir liberdade.

“Acho que é importante se inclinar para os pontos fortes de cada membro da equipe, em vez de tentar fazer com que todos aprendam”, disse ele.

Embora ele tenha um belo acordo de dois milhões de dólares com a franquia IPL Sunrisers Hyderabad, que ele capturou no ano passado em uma liga rica em dinheiro, o formato tradicional continua sendo sua prioridade nº 1.

Apesar do fato de que mais e mais grilos estão se aproximando da carreira independente nas ligas T20.

“Eu amo tanto o críquete de teste, por isso foi sempre uma decisão fácil mantê -lo como minha prioridade número um. Especialmente na Austrália, temos sorte de o críquete de teste ser tão bem servido. Cummins também falou sobre o respeito que ele tem por seus colegas no talismã de velocidade indiano Jasprit Bumrah e Kagiso Rabada, da África do Sul.

“Esses dois caras (Bumrah e Rabada) são tigelas que eu gosto de assistir e admirar. Eles estão constantemente tomando postigos há muitos anos e tivemos ótimas competições. Falando do livro, Cummins também revelou o processo que seguiu, decidindo sobre a lista de interlocutores sobre seu novo livro.

“Comecei com a lista de pessoas que eu conhecia e admirava, e cujas histórias de vida eram um exemplo de imunidade, liderança e forças de determinação”, disse ele.

“Então, por muitos meses, conversei com onze pessoas extraordinárias, incluindo o empresário indiano Ronnie Screwvala, ex -primeiro -ministro da Austrália Julia Gillard, ex -helmão fast da Austrália Helmon Dennis Lillee”. O livro também se aplica à tomada de decisões em posições gerenciais em várias áreas da vida.

“As conversas investigam como as decisões e a perseverança moldam viagens pessoais e profissionais.

“Também unir a qualidade entre esses diversos personagens é sua capacidade de navegar por desafios e crises significativos, aparecendo com uma visão e força profundas”. “Esse atributo comum da imunidade e a capacidade de transformar as adversidades em uma chance é conectado por essas pessoas, oferecendo lições valiosas sobre liderança e desenvolvimento pessoal”, concluiu.

