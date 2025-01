Os melhores serviços de transmissão para ver esportes em 2025

A temporada Apple TV e MLS foram associadas a trazer cada partida da Copa MLS e das Ligas sem blecautes. Os assinantes obtêm transmissões em inglês e espanhol da MLS Live Next Pro e MLS Próximas partidas, além de repetições de jogos, aspectos excelentes, análise e programação mais originais. Com uma assinatura da Apple TV+, uma assinatura da MLS Season Pass custa US $ 12,99/mês ou US $ 79 durante toda a temporada. Sem se inscrever na Apple TV+, custará US $ 14,99/mês ou US $ 99 para a temporada.

No entanto, se você tiver o Mobile ou a T-Mobile Metro como um plano telefônico, receberá uma assinatura da temporada MLS gratuitamente em 18 de fevereiro.

Além dos jogos da MLS, a Apple TV+ oferece programas concedidos como Ted Lasso, Palm Royale e Professores aéreos, Além de excelentes filmes esportivos e esportivos originais, como Copa do Mundo de Messi: o surgimento de uma lenda. A Apple TV+ tem um teste gratuito de 7 dias disponíveis para novos assinantes ou, se você comprou um dispositivo Apple com elegíveis da Apple, pode obter até três meses do serviço de transmissão completamente gratuito.